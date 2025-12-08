|
08. decembra 2025
|Denník - Správy
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
08. decembra 2025
Freida McFadden opäť servíruje triler, ktorý vás dostane do pasce. Nájomníčka
Zvraty, napätie, klamstvá, psychologické hry.
Nájomníčka je dôkazom, že Freida McFadden stále vládne žánru domácich trilerov a tentoraz ide podľa čitateľov o jedno z jej najlepších diel.
Freida sa stala jednou z najčítanejších autoriek psychologických trilerov súčasnosti. Jej knihy sa vyznačujú rýchlym tempom, ostrými zvratmi a atmosférou, pri ktorej čitateľ otáča stranu za stranou bez zastavenia. Najnovší titul Nájomníčka tieto kvality nielen potvrdzuje, ale McFadden dosahuje dokonca jeden z jej doterajších vrcholov.
Blake Porter je muž, ktorému sa doposiaľ darilo. Stabilná kariéra, nový dom, pokojný život so snúbenicou. To sa však zrúti v momente, keď príde o prácu viceprezidenta marketingového oddelenia. Nečakaná strata príjmu spustí lavínu problémov – hypotéka, neistota, strach z budúcnosti.
A práve vtedy sa objaví Whitney.
Krásna, nenápadne očarujúca a veľmi praktická nájomníčka, ktorá dokáže vyriešiť Blakeove finančné problémy. Aspoň na prvý pohľad. No čím dlhšie Whitney býva v ich dome, tým viac pribúdajú zvláštne udalosti a Blake má pocit, že niekto vie o jeho temnom tajomstve, ktoré nikdy nemalo vyplávať na povrch.
McFadden opäť výnimočne pracuje s dynamikou – napätie narastá pomaly, no neúprosne, až kým sa z bežnej situácie nevyvinie atmosféra podobná pasci. Autorka vytvorila postavy, ktoré sú nedokonalé, ľudské a zároveň zahalené rúškom pochybností.
Blake je na prvý pohľad sympatický muž v problémoch, no s tajomstvom, ktoré môže všetko zmeniť. Nie je dokonalý, no práve jeho krehkosť robí príbeh uveriteľným.
Whitney je zdanlivo ideálna nájomníčka... až príliš ideálna. Jej správanie balansuje na hranici milosti a manipulácie. Čitateľ si nie je istý – je obeť? Je predátor? Alebo je pravda ešte niekde inde?
Je to stará dobrá Freida McFadden. Plná prekvapení a zvratov, ktoré nikdy nie sú samoúčelné – zapadajú do seba, logicky sa spájajú a dovedú vás až do finále...kde pridá ešte jedno šokujúce prekvapenie.
Často čerpá z vlastných skúseností psychiatričky – jej postavy pôsobia realisticky a ich psychológia je premyslená. Je to kniha, ktorá funguje výborne aj pre tých, ktorí bežne trilerom neholdujú – jazyk je plynulý, kapitoly krátke a dej naberá spád od prvej tretiny.
Ak hľadáte triler, ktorý vás prekvapí aj po desiatkach prečítaných kníh tohto žánru, Nájomníčka je výborná voľba. Lebo hoci je to klasická šablóna Freidy, baví vás to čítať, vie vás stále prekvapiť a niekedy až šokovať.
A pozor: po prečítaní budete možno na svojich susedov pozerať úplne inak.
