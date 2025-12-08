|
Pondelok 8.12.2025
Meniny má Marína
08. decembra 2025
Huawei WATCH GT 6: Lyžiarsky tréner na zápästí
Zimné mesiace lákajú na svahy, do hôr aj na dlhšie prechádzky v prírode. Mnohí z nás si práve teraz užívajú prvý sneh, testujú nové lyže, a zároveň chcú mať prehľad o tom, ako sa im na svahu darí.
Zdieľať
Smart hodinky Huawei WATCH GT 6 ponúkajú lyžiarsky režim, ktorý sleduje presné metriky výkonu a pomáha používateľom získať prehľad o svojom pohybe, kondícii aj regenerácii.
Lyžiarsky režim s podrobnými metrikami
Hodinky Huawei WATCH GT6 využívajú pokročilú multi-senzorovú technológiu, ktorá rozpozná aktivitu počas lyžovania a sleduje všetky dôležité údaje. Lyžiarsky mód v Huawei WATCH GT 6 sleduje každý dôležitý údaj výkonu na svahu. Počas lyžovania počítajú celkový čas, priemernú lyžiarsku rýchlosť, maximálnu rýchlosť, prejdenú vzdialenosť a počet jázd. K tomu sa pridáva najväčší sklon svahu, celkový zostup a nadmorská výška.
Môžete tak získať prehľad o všetkých dôležitých údajoch o tréningovej záťaži. Zdravotné funkcie dopĺňajú obraz o spálené kalórie, srdcovú frekvenciu, tréningový stres a odporúčanú regeneráciu. Všetky tieto údaje vám pomôžu lepšie pochopiť, ako telo reaguje na záťaž, a ako sa váš výkon zlepšuje z jazdy na jazdu.
Jednoduché používanie a prehľadné dáta v Huawei Health
Po ukončení aktivity si jednoducho pozriete všetky namerané údaje priamo na hodinkách alebo v aplikácii Huawei Health. Grafy rýchlosti, nadmorskej výšky, tepovej frekvencie či regenerácie ilustrujú celý priebeh lyžiarskeho dobrodružstva. Vďaka tomu hodinky poskytujú praktický prehľad pre začiatočníkov aj pre tých, ktorí si chcú výkon na svahu dlhodobo zlepšovať.
Presné monitorovanie výkonu v reálnych podmienkach
Vďaka napojeniu viacerých senzorov a optimalizovanému meraniu zostávajú dáta presné aj pri meniacom sa teréne, či počasí. Hodinky zaznamenávajú všetko od rýchlostných zmien až po rozdiely v sklone svahu, čo pomáha získať istotu pri jazde na rôznych typoch tratí.
Hodinky zároveň sledujú, ako sa mení intenzita tréningu. Zachytia úseky, kde idete uvoľnenejšie, aj pasáže, kde pritlačíte na hrany a pracujete na technike. Takto presná analýza pomáha doladiť oblúky, budovať sebavedomie na strmších svahoch a plánovať tréning tak, aby každá jazda mala konkrétny cieľ.
Partner pre celú sezónu
Hodinky Huawei WATCH GT 6 ponúkajú lyžiarsky režim ako súčasť celej škály športových funkcií. Okrem zimných aktivít sledujú beh, turistiku, cyklistiku a viac ako 100 športových režimov, takže budete mať prehľad o svojej kondícii počas celej zimnej ale aj letnej sezóny. Funkcie regenerácie a monitorovania zdravia dopĺňajú športové dáta a vytvárajú komplexný pohľad na zdravý životný štýl počas zimy aj po nej.
Cena a dostupnosť
Smart hodinky Huawei WATCH GT 6 sú na slovenskom trhu dostupné vo verzii 46 mm a vo verzii 41 mm. V rámci aktuálnej vianočnej akcie Huawei ich kúpite za zvýhodnené ceny od 224 eur u autorizovaných predajcov. Vďaka zľavám a širokej ponuke farieb či remienkov ide o atraktívny darček pod stromček pre každého, kto chce mať pohyb, zdravie aj zimné športy prehľadne pod kontrolou.
