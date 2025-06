Fritz po štvrtom turnajovom triumfe v Eastbourne ide na Wimbledon s veľkým sebavedomím

29.6.2025 (SITA.sk) - Americký tenista Taylor Fritz odchádza na Wimbledon plný sebavedomia po tom, čo v sobotu získal rekordný štvrtý titul na turnaji v Eastbourne. Svetová päťka zdolala vo finále krajana Jensona Brooksbyho, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal ako „lucky loser“, vo dvoch setoch 7:5, 6:1.Fritz tento mesiac triumfoval aj na tráve v Stuttgarte a na tomto povrchu má už päť titulov na okruhu ATP, pričom spomedzi aktívnych hráčov je úspešnejší akurát Srb Novak Djokovič . „Zajtra si dám dobrý tréning a idem do toho,“ povedal Fritz, ktorého v prvom kole Wimbledonu čaká Francúz Giovanni Mpetshi Perricard. „Radšej prichádzam na turnaj s titulom a sebavedomím než po týždni oddychu a tréningu.“Fritz ovládol Eastbourne aj v rokoch 2019, 2022 a 2024. Tento rok musel na ceste do finále trikrát otáčať zápas v treťom sete, vo finále však po obrate v prvom sete jasne dominoval. „S každým zápasom som sa zlepšoval a v tomto finále som hral najlepšie,“ skonštatoval 27-ročný rodák z kalifornského San Diega.