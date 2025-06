Majiteľ Olympique Lyon odstupuje z vedenia klubu po preradení klubu do druhej ligy

29.6.2025 (SITA.sk) - Americký podnikateľ John Textor oznámil, že sa stiahne z každodenného riadenia francúzskeho futbalového klubu Olympique Lyon po tom, čo bol klub pre finančné problémy preradený do Ligue 2. „Náš úspech na ihrisku nebol sprevádzaný úspechom mimo neho,“ povedal Textor pre AFP. Lyon skončil v uplynulej sezóne Ligue 1 2024/2025 šiesty a kvalifikoval sa do pohárovej Európy.Textor vedie Lyon ako prezident skupiny Eagle Football, ktorá vlastní aj brazílsky klub Botafogo. Priznal však, že jeho snahy znížiť dlhy a vyriešiť problémy klubu nestačili na presvedčenie francúzskeho finančného dohľadu DNCG. Preto teraz prenechá vedenie odvolacieho procesu iným partnerom: „Stiahnem sa z tohto procesu. Máme ľudí a partnerov, ktorí prevezmú iniciatívu.“Textor sa dohodol na predaji svojho 43-percentného podielu v anglickom Crystal Palace majiteľovi New York Jets Woodymu Johnsonovi za 190 miliónov libier (222 miliónov eur). Verí, že tieto peniaze môžu byť reinvestované do Lyonu a pomôcť v odvolaní.Podľa Textora jeho „kreatívne nápady“ vo Francúzsku nepochopili: „Som kapitalista, ktorý prichádza s množstvom zvláštnych nápadov a nerozumiem, prečo im tam nerozumejú. To klubu škodí.“ Lyon v piatok oznámil, že sa s Európskou futbalovou úniou (UEFA) dohodol na účasti v Európskej lige 2025/2026 v prípade, ak bude odvolanie úspešné. „Nemáme problém so solventnosťou ani udržateľnosťou - práve sme prešli finančným hodnotením UEFA,“ skonštatoval Textor.