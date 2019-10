Frontex: Počet migrantov prichádzajúcich do EÚ výrazne stúpol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 16. októbra (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v stredu oznámila, že počet ilegálnych migrantov prichádzajúcich do krajín Európskej únie z Turecka sa za uplynulý mesiac výrazne zvýšil.Podľa vyhlásenia, ktoré priniesla agentúra AP, bolo počas septembra zaznamenaných viac ako 11.500 pokusov o vstup do EÚ cez východnú časť Stredozemného mora, čo predstavuje oproti augustu nárast o 16 percent. Celkovo Frontex eviduje za prvých deväť mesiacov tohto roka takmer 50.600 takýchto prípadov, čo je o 22 percent viac než za rovnaké obdobie roka 2018.Väčšinu z nich tvorili Afganci, pričom dve tretiny zo všetkých ilegálnych migrantov, ktorí sa v septembri pokúsili prekročiť hranice EÚ, prišli z východu.Ako pripomenula AP, grécke ostrovy vo východnej časti Egejského mora sa snažia zvládnuť najnovší prudký nárast počtu migrantov a žiadateľov o azyl.V lete vrcholila vlna utečencov a migrantov, ktorí do Európy prichádzali z Turecka. Na gréckych ostrovoch Lesbos a Samos, ktoré sú najbližšie k Turecku a na ktorých sa nachádzajú najväčšie tábory, tak došlo ku krízovej situácii.Do konca roku 2020 by mali z gréckych ostrovov poslať do Turecka 10.000 migrantov, ktorí nezískajú právo usadiť sa v Grécku. Naopak, 20.000 migrantov, ktorí budú smieť zostať, ubytujú vo všetkých regiónoch Grécka.