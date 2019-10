Baboš: Voličmi môžu viac než nahrávka zamávať kroky polície i súdov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – V súvislosti s kauzou Gorila môžu voličskou podporou viac zamávať oficiálne kroky a rozhodnutia polície, prokuratúry či súdov ako údajná nahrávka, ktorá sa v posledných hodinách objavila na internete. Pre TASR to povedal politológ Pavol Baboš s tým, že sa však momentálne ťažko odhaduje, do akej miery nastane sebareflexia u dotknutých politikov a ako zareagujú voliči. Politológ pripomína, že kauza Gorila nie je nová a to, čo hovoria politici, viac-menej zaznelo aj v minulosti.Voličské zázemie je podľa Baboša polarizované a voliči viacerých strán zväčša 'vytesňujú' a neprijímajú negatívne informácie o strane, pre ktorú sú rozhodnutí hlasovať vo voľbách.skonštatoval.Politológ tvrdí, že keď sa vytvorí informačná hmla a pretlak káuz, je to neprehľadná situácia pre voliča, ktorý sa podľa Baboša nevie zorientovať, kde je pravda a koho sa tá kauza týka alebo netýka.vysvetlil. Ako podotkol, mnoho voličov nemá vlastné kapacity na to, aby sa vyznali v tom, či je to kauza toho alebo oného politika.poznamenal.Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Takmer 39-hodinový záznam je zverejnený na internete. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ Jaroslav Haščák má byť jedným z aktérov na nahrávke, už avizovala, že podá v tejto súvislosti trestné oznámenie.Spis Gorila má zachytávať rozhovor medzi Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. V zverejnených textoch vystupujú vtedajší minister hospodárstva Jirko Malchárek, šéfka Fondu národného majetku Anna Bubeníková, ale aj expremiér Robert Fico.