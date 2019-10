Frontman skupiny Elán Jožo Ráž ma 65 rokov

Na archívnej snímke spevák Jožo Ráž. Foto: TASR Jakub Kotian Na archívnej snímke spevák Jožo Ráž. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 24. októbra (TASR) – Spevák, skladateľ a basový gitarista Jožo Ráž oslávi 65. narodeniny. Je presne o dva týždne mladší ako spoluhráč z kapely Vašo Patejdl, s ktorým je spojená jeho dlhoročná úspešná muzikantská dráha. Aj bratislavský rodák (*24. 10. 1954) chodil podobne ako Vašo na klavír do Ľudovej školy umenia. Nechodili do tej istej triedy, ale mali spoločné hodiny teórie. Keď sa Vašovi rozpadla prvá kapela na základke Jelenia, oslovil Joža Ráža, ten potom zohnal Ďura Farkaša a ten zase Zdena Baláža. Základ kapely bol hotový. Poctivo skúšali viac ako rok v železničiarskom Závodnom klube Valčík, aj prvé vystúpenie odohrali pre bratislavských strojvodcov, bolo to 22. apríla 1970.Túžbou bol dobrý zvukový aparát, tak išli zarábať. Brigádovali na rekonštrukcii električkovej trate a na stavbách. Kúpili si prvý aparát, ktorý im však ukradli. Museli zarábať ďalej. V apríli a máji 1971 mali prvé angažmán vo vinárni U troch zajacov v Rači. Potom to bol hotel Partizán na Táľoch a vináreň v Kremnici. Hrali v bulharskom Blagoevgrade, v zime 1973 v Tunise, kde si skúsili tvrdý barový chlebíček. V roku 1977 hrajú vo Švédsku, tam stretli aj svoj idol, americkú skupinu Chicago. Potrebovali dobré texty, tak oslovili Borisa Filana, v tej dobe dramaturga Československej televízie. Ten ponuku prijal.V júni 1979 na 14. ročníku Bratislavskej lýry získal Elán cenu za aranžmán piesne Bláznivé hry, autorom bol Vašo, rok nato získali striebornú lýru za pesničku Kaskadér. V roku 1986 získali striebornú lýru za pieseň Detektívka a v roku 1989 na 24. ročníku opäť striebornú lýru za skladbu Van Goghovo ucho.Slávnu éru odštartovali v októbri 1981 albumom Ôsmy svetadiel. Prvá platňa bola úspešná, druhá Nie sme zlí zapísala nový rekord v Opuse. Predaj platní prevýšil sumu 300-tisíc nosičov. Obal platne graficky upravil Alan Lesyk. Ďalšie ich albumy Elán 3 a Hodina slovenčiny boli ešte úspešnejšie, ich predaj prekročil pol milióna výliskov. Piatym albumom bola Detektívka (1986), ďalšími potom Nebezpečný náklad (1988), Rabaka (1989), Netvor z čiernej hviezdy Q7A (1991), Hodina angličtiny (1994), Hodina pravdy (1997), Elán 3000 (2002), Tretie oko (2003). V októbri 2010 vydali štúdiový album s názvom Anjelská daň, v novembri 2014 vychádza štrnásty štúdiový album s názvom Živých nás nedostanú a 18. októbra 2019 pätnásty s názvom Najvyšší čas. K diskografii patrí aj päť anglických a skoro dve desiatky kompilačných albumov.Jožo Ráž bol 20. júna 1999 nezavinene účastníkom dopravnej nehody. Utrpel vážny úraz hlavy a viacero ďalších poranení. Z kómy sa prebral po dvoch mesiacoch. Elán je najúspešnejšou rockovou skupinou, štyrikrát po sebe, za roky 1984 až 1987 získali československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát po sebe, za roky 1998 až 2005, vyhrali slovenského zlatého Slávika, k tomu má Jožo Ráž dvoch zlatých Slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. Na ich koncert v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo 85-tisíc divákov. V newyorskej Carnegie Hall koncertovali 21. septembra 2007. V januári 2016 si prevzal ocenenie Krištáľové krídlo. K 50. výročiu založenia kapely pripravili veľkolepé turné Elán 50 rokov Tour.