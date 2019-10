Selena Gomez zverejnila singel Lose You to Love Me, celý klip natočili na iPhone

Selena Marie Gomez

... je známa najmä zo seriálu Kúzelníci z Waverly (2007 - 2012). Zahrala si aj v snímkach Ramona (2010), Popoluška v Monte Carle (2011), Muppets (2011), Spring Breakers (2012), Preteky s časom (2013), Susedia na odstrel 2 (2016), In Dubious Battle (2016), Mŕtvi neumierajú (2019), Daždivý deň v New Yorku (2019).



Svoj hlas prepožičala animovaným postavičkám vo filmoch Horton (2008), Arthur a Maltazardova pomsta (2009), Arthur a súboj dvoch svetov (2010), Hotel Transylvánia (2012), Hotel Transylvánia 2 (2015) či Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka.



So svojou skupinou The Scene vydala albumy Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) a When The Sun Goes Down (2011). Ako sólová interpretka má na konte štúdiovky Stars Dance (2013), Revival (2015) a kompiláciu For You (2014).





24.10.2019 (Webnoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Selena Gomez zverejnila novú skladbu s názvom Lose You to Love Me. Novinka je jej prvou sólovou skladbou v tomto roku. Rodáčka z Grand Prairie v Texase je spoluautorkou balady, ktorú napísala spolu s Juliou Michaels a Justinom Tranterom."Túto skladbu inšpirovalo mnoho vecí, ktoré sa stali odvtedy, čo som vydala môj posledný album. Pomyslela som si, že je dôležité zdieľať túto hudbu, pretože viem, že sa mnohí môžu stotožniť s faktom, že cesta k objaveniu samého seba všeobecne prichádza cez jazvy v živote. Chcem, aby ľudia cítili nádej a vedeli, že sa na druhú stranu dostanete ako vaša silnejšia a lepšia verzia," priblížila Gomez pieseň vo vyhlásení.Speváčka k novému počinu zároveň zverejnila aj videoklip. Čiernobiela novinka, ktorá sa zameriava na spievajúcu Gomez sediacu za rámom obrazu, vznikla v réžii Sophie Muller. Celú ju pritom nakrútili na iPhone.Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.