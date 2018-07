Froome mieri medzi velikánov, Sagan chce na TdF opäť zelený dres

Na archívnej snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan a Brit Christopher Froome. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viacnásobní celkoví víťazi:



5 triumfov:

Jacques Anqeutil (Fr.) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Eddy Merckx (Belg.) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Bernard Hinault (Fr.) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Miguel Indurain (Šp.) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995



4:

Christopher Froome (V.Brit.) 2013, 2015, 2016



3:

Philippe Thijs (Belg.) 1913, 1914, 1920

Louison Bobet (Fr.) 1953, 1954, 1955

Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990



2:

Gino Bartali (Tal.) 1938, 1948

Fausto Coppi (Tal.) 1949, 1952

Laurent Fignon (Fr.) 1983, 1984

Alberto Contador (Šp.) 2007, 2009



Pretekári s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži:



6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001

5 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016

4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989

3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967

- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972

- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981

- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994

- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006



Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:



2017 Chris Froome (V.Brit.)

2016 Froome

2015 Froome

2014 Vincenzo Nibali (Tal.)

2013 Froome

2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)

2011 Cadel Evans (Aus.)

2010 Andy Schleck (Lux.) ***

2009 Alberto Contador (Šp.)

2008 Carlos Sastre (Šp.)

2007 Contador

2006 Oscar Pereiro (Šp.) **

2005 *

2004 *

2003 *

2002 *

2001 *

2000 *

1999 *

1998 Marco Pantani (Tal.)

1997 Jan Ullrich (Nem.)

1996 Bjarne Riis (Dán.)

1995 Miguel Indurain (Šp.)

1994 Indurain

1993 Indurain

1992 Indurain

1991 Indurain

1990 Greg LeMond (USA)

1989 LeMond

1988 Pedro Delgado (Šp.)

1987 Stephen Roche (Ír.)

1986 LeMond

1985 Bernard Hinault (Fr.)

1984 Laurent Fignon (Fr.)

1983 Fignon

1982 Hinault

1981 Hinault

1980 Joop Zoetemelk (Hol.)

1979 Hinault

1978 Hinault

1977 Bernard Thevenet (Fr.)

1976 Lucien Van Impe (Belg.)

1975 Thevenet

1974 Eddy Merckx (Belg.)

1973 Luis Ocana (Šp.)

1972 Merckx

1971 Merckx

1970 Merckx

1969 Merckx

1968 Jan Janssen (Hol.)

1967 Roger Pingeon (Fr.)

1966 Lucien Aimar (Fr.)

1965 Felice Gimondi (Tal.)

1964 Jacques Anquetil (Fr.)

1963 Anquetil

1962 Anquetil

1961 Anquetil

1960 Gastone Nencini (Tal.)

1959 Federico Bahamontes (Šp.)

1958 Charly Gaul (Lux.)

1957 Anquetil

1956 Roger Walkowiak (Fr.)

1955 Louison Bobet (Fr.)

1954 Bobet

1953 Bobet

1952 Fausto Coppi (Tal.)

1951 Hugo Koblet (Švaj.)

1950 Ferdi Kubler (Švaj.)

1949 Coppi

1948 Gino Bartali (Tal.)

1947 Jean Robic (Fr.)

1939 Sylvere Maes (Belg.)

1938 Bartali

1937 Roger Lapebie (Fr.)

1936 Sylvere Maes (Belg.)

1935 Romain Maes (Belg.)

1934 Antonin Magne (Fr.)

1933 Georges Speicher (Fr.)

1932 Andre Leducq (Fr.)

1931 Magne

1930 Leducq

1929 Maurice De Waele (Belg.)

1928 Nicolas Frantz (Lux.)

1927 Frantz

1926 Lucien Buysse (Belg.)

1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)

1924 Bottecchia

1923 Henri Pelissier (Fr.)

1922 Firmin Lambot (Belg.)

1921 Leon Scieur (Belg.)

1920 Philippe Thys (Belg.)

1919 Lambot

1914 Thys

1913 Thys

1912 Odile Defraye (Belg.)

1911 Gustave Garrigou (Fr.)

1910 Octave Lapize (Fr.)

1909 Francois Faber (Lux.)

1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)

1907 Petit-Breton

1906 Rene Pottier (Fr.)

1905 Louis Trousselier (Fr.)

1904 Henri Cornet (Fr.)

1903 Maurice Garin (Fr.)



*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.

** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.

* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.

Noirmoutier-en-l'Île 7. júla (TASR) - Už dnes sobotu 7. júla odštartuje v Noirmoutier-en-l'Île na pobreží Atlantiku 105. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France. Tá sľubuje od začiatku veľmi napínavé súboje. V úvode budú hrať prím špurtéri a klasikári, vrchári a súboje o slávny "maillot jaune" dostanú priestor neskôr. Na celkový triumf si brúsi zuby viacero jazdcov, hlavný favorit je opäť obhajca trofeje Chris Froome z Veľkej Británie. Mieri už na svoj piaty triumf v kariére, čím by sa zaradil medzi legendy.Jeho účasť na Tour však poznačila dopingová kauza a hlavne jej bizarné riešenie zo strany Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Napriek tomu bude obhajovať žlté tričko, no proti nemu stojí rad silných konkurentov, z hlavných Holanďan Tom Dumoulin, Kolumbijčan Nairo Quintana, Talian Vincenzo Nibali, či Richie Porte z Austrálie. Na štarte má opäť zastúpenie aj Slovensko v osobe Petra Sagana. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe má organizátorom čo vracať, keďže ho vlani neprávom vyradili a chce opäť získať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, ktorej dominoval päť rokov v rade.Sagan mal vlani šancu na zisk šiesteho zeleného dresu za sebou a vyrovnanie rekordu Nemca Erika Zabela, no organizátori ho po 4. etape vylúčili. Vinili ho z toho, že spôsobil pád Marka Cavendisha, no nakoniec sa obe strany zhodli, že išlo o nešťastnú nehodu. Šancu vyrovnať Zabelov rekord, aj keď už nie v sérii, tak má opäť tento rok. S takým cieľom aj odišiel do Francúzska, navyše by rád pridal ďalší k ôsmim etapovým triumfom na TdF, no zároveň odkázal:Trojnásobný majster sveta zvolil pred TdF už klasickú prípravu. Absolvoval "etapáky" Okolo Kalifornie a Švajčiarska a v generálke jasne triumfoval na spoločných MSR a MČR v Plzni. Mierne sa zmenil len jej záver, keďže štart Tour sa posunul o týždeň neskôr, stihol navyše vysokohorské sústredenie vo Francúzku.povedal. Tentokrát mu nebude robiť spoločnosť jeho brat Juraj, ktorý sa do záverečnej nominácie nedostal. Bora poslala na francúzske cesty okrem kapitána aj troch Poliakov, dvojnásobného šampióna vrchárskej súťaže Rafala Majku, ktorý bude líder v kopcoch, Pawla Poljanského a Macieja Bodnara, Rakúšanov Gregora Mühlbergera a Lukasa Pöstlbergera, Taliana Daniela Ossa a Nemeca Marcusa Burghardta.Saganovi budú robiť najväčšiu konkurenciu v boji o zelený dres pravdepodobne Kolumbijčan Fernando Gaviria z Quick-Stepu, či Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu, v boji o etapové triumfy aj domáci Arnaud Démare z FDJ, Holanďan Dylan Groenewegen z LottoNL-Jumbo a tradičné nemecké duo André Greipel z Lotta Soudal a Marcel Kittel z Kaťuše. Návrat formy ohlasuje Brit Mark Cavendish. Tridsaťnásobný etapový víťaz by chcel pridať ďalšie štyri vavríny a vyrovnať tak rekord bájneho Belgičana Edyho MerckxaFroome ide na Tour s cieľom zopakovať triumfy z rokov 2013, 2015, 2016 a 2017. Navyše, ako víťaz troch Grand Tour v sérii (TdF'17, Vuelta'17, Giro'18), no aj s tieňom dopingového hriechu. Jeho kauza odštartovala po tom, čo sa prevalilo, že v záverečnom týždni vlaňajšej Vuelty mal vo vzorke dvojnásobne zvýšenú koncentráciu salbutamolu. Ten sa používa na liečbu astmy. Kauza sa vliekla niekoľko mesiacov a UCI ani Svetová antidopingová agentúra (WADA) nevedeli zaujať jasné stanovisko. Froome tak pretekal ďalej a ovládol aj Giro. Tesne pred štartom Tour sa situácia vyhrotila, keď mu organizátori zo spoločnosti ASO chceli zakázať štart, no následne prišlo vyhlásenie UCI, ktorá štvornásobného šampióna spod obvinení definitívne oslobodila. Najmä pre podivný spôsob riešenia kauzy však tieň podozrenia stále zostáva, najmä u fanúšikov.Froome ich aj preto vyzval na férovosť a ohľaduplnosť, no mimo trate ho budú pre istotu strážiť aj bodyguardi.vyhlásil. Ak by sa mu podaril piaty triumf, zaradil by sa na čelo historických tabuliek po boku velikánov Jacquesa Anqeutila (Fr.), Eddyho Merckxa (Belg.), Bernarda Hinaulta (Fr.) a Miguela Induraina (Šp.).Jeden z Britových najväčších konkurentov a možno práve ten najsilnejší Dumoulin ho nekritizuje, no pozastavil sa nad spôsobom riešenia celého prípadu.povedal jazdec Sunwebu, ktorý na Gire skončil druhý so 46-sekundovým mankom na Froomea. Neodpustil si ani menší žart, že sa od svojho súpera bude tentokrát držať čo najďalej. Pripomenul tak útok fanúšika z roku 2015, ktorý oblial Froomea močom.Dopingová kauza i náročne Giro môžu odobrať obhajcovi veľa síl a tak sa môže rozšíriť aj pole favoritov. Okrem Dumoulina je vo výbornej fazóne Austrálčan Porte, ktorý prišiel do Francúzska ako celkový víťaz náročných pretekov Okolo Švajčiarska. Tridsaťtriročný bývalý Froomov spolujazdec si chce napraviť chuť po vlaňajšej Tour, keď nedokončil 9. etapu. Rovnako starý Nibali vlaňajšiu Tour vynechal, no skončil druhý na Vuelte a tretí na Gire, v prebiehajúcom ročníku sa najvýraznejšie predviedol na monumente Miláno - San Remo, ktorý vyhral. Nairo Quintana patrí už tradične k veľkým favoritom na celkový triumf a inak tomu nebude ani tento rok, navyše sa v Movistare môže oprieť o nesmierne skúseného Alejandra Valverdeho a tiež o Mikela Landu. Domáce farby bude hájiť Romain Bardet z FDJ, tretí muž vlaňajšieho poradia a druhý z roku predtým. Domáci fanúšikovia by chceli vidieť viac aj od Warrena Barguila. Krajina "galského kohúta" čaká na svojho víťaza už od roku 1985, keď sa to naposledy podarilo Hinaultovi.Medzi ďalších ašpirantov na popredné priečky v celkovom poradí sa radia vicešampión z uplynulého roka, Kolumbijčan Rigoberto Uran (Drapac p/b Cannondale), Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott), Ír Daniel Martin (Quick-Step), Talian Fabio Aru (Astana), či napríklad Holanďan Bauke Mollema z Trek - Segafredo.Na pelotón čaká dokopy 3351 kilometrov, dve časovky, najprv tímová a v predposlednej etape individuálna, šesť horských etáp s tromi vrchárskymi dojazdmi, mačacie hlavy známe z Paríž - Roubaix i čisto šprintérske súboje na rovinatých cestách, kde však môže šarapatiť vietor. Tohtoročná Tour odštartuje v sobotu 7. júla v mestečku Noirmoutier-en-l'Île na pobreží Atlantiku a po troch týždňoch 29. júla sa skončí tradične na Elyzejských poliach v Paríži.