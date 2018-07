V 105. edícii TdF dostatok priestoru pre vrchárov, útoky i šprintérov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 105. ročníka Tour de France:



7. júla, 1. etapa: Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-le-Comte, 189 km - rovinatá

8. júla, 2. etapa: Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, 183 km - rovinatá

9. júla, 3. etapa: Cholet - Cholet, tímová časovka na 35 km

10. júla, 4. etapa: La Baule - Sarzeau, 192 km - rovinatá

11. júla, 5. etapa: Lorient - Quimper, 203 km - kopcovitá

12. júla, 6. etapa: Brest - Mur-de-Bretagne, 181 km - kopcovitá

13. júla, 7. etapa: Fougeres - Chartres, 231 km - rovinatá

14. júla, 8. etapa: Dreux - Amiens, 181 km - rovinatá

15. júla, 9. etapa: Arras - Roubaix, 154 km - rovinatá s pavé

16. júla, voľný deň v Annecy

17. júla, 10. etapa: Annecy - Le Grand-Bornand, 159 km - horská

18. júla, 11. etapa: Albertville - La Rosiere, 108 km - horská s dojazdom do kopca

19. júla, 12. etapa: Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez - 175 km, horská s dojazdom do kopca

20. júla, 13. etapa: Le Bourg-d'Oisans - Valence, 169 km - rovinatá

21. júla, 14. etapa: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Mende, 187 km - kopcovitá

22. júla, 15. etapa: Millau - Carcassonne, 181 km - kopcovitá

23. júla, voľný deň v Carcassonne

24. júla, 16. etapa: Carcassonne - Bagneres-de-Luchon, 218 km - horská

25. júla, 17. etapa: Bagneres-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan (Col de Portet) 65 km - horská s dojazdom do kopca

26. júla, 18. etapa: Trie-sur-Baise - Pau, 172 km - rovinatá

27. júla, 19. etapa: Lourdes - Laruns, 200 km - horská

28. júla, 20. etapa: Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette, individuálna časovka na 31 km

29. júla, 21. etapa: Houilles - Elyzejské polia, 115 km - rovinatá



105. ročník Tour de France v číslach:



1 individuálna časovka

2 voľné dni

3 vysokohorským dojazdom

4 doterajšie víťazstvá obhajcu trofeje Chrisa Froomea

5 jazdcov v pelotóne vyhralo počas kariéry aspoň jednu Grand Tour

6 horských etáp

7 ambulancií sprevádza pelotón

8 jazdcov v jednom tíme (doteraz 9)

10 lekárov sprevádza pelotón

15-krát prišiel do cieľa v Paríži domáci jazdec Sylvain Chavanel

21 etáp

22 tímov na štarte

26 vrchárskych prémií 2., 1. alebo najvyššej kategórie

30 krajín má zastúpenie v pelotóne

35 debutantov na Tour

40 rokov majú veteráni Franco Pellizotti a Mathew Hayman

65 km meria najkratšia etapa okrem časoviek

176 pretekárov na štarte

190 krajín bude vysielať živý prenos

231 km meria najdlhšia etapa

450 sprievodných člrnov v tímoch

500 rezervovaných hotelov pre všetkých účastníkov Tour

2000 akreditovaných novinárov, fotografov a pracovníkov PR

2215 m meria najvyšší bod tohtoročnej Tour Col Portet

3351 km meria celá trať

29000 policajtov a požiarnikov je pripravených popri trati

2,500.000 fanúšikov na facebooku

3,000.000 používateľov twitteru sleduje Tour

12,000.000 fanúšikov bude čakať na pelotón popri cestách

16,000.000 darčekov rozdajú v reklamenj karaváne

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Noirmoutier-en-l'Île 7. júla (TASR) - Organizátori tohtoročnej 105. edície slávnych cyklistických pretekov Tour de France si na jazdcov pripravili 21 náročných etáp, z toho bude šesť horských s tromi vrchárskymi dojazdmi. Nebudú chýbať ani mačacie hlavy - pavé známe z monumentu Paríž – Roubaix a dve časovky. Najprv tímová a v predposlednej etape aj individuálna, ktorá náročný kopcovitý profil a môže definitívne rozhodnúť o celkovom víťazovi.Rôznorodá trať preverí všetky zdatnosti cyklistov. Na pelotón čaká dokopy 3351 kilometrov. Tohtoročná Tour odštartuje v sobotu 7. júla v mestečku Noirmoutier-en-l'Île na pobreží Atlantiku a po troch týždňoch 29. júla sa skončí tradične na Elyzejských poliach v Paríži.Úvodné dve etapy sú určené pre šprintérov, no kartami môže zamiešať silný vietor na atlantickom pobreží. Tretia etapa prinesie tímovú časovku na 35 km s niekoľkými menšími stúpaniami, v ktorej sa budú chcieť predviesť družstvá s cieľom zabojovať o celkové poradie. Štvrtý deň by mali dominovať opäť "rýchlici", nasledujúce dve kopcovité trasy (5. a 6. etapa) by mali vyhovovať najmä klasikárom, presadiť by sa mohol aj nejaký silnejší únik. Dojazd tej šiestej je na slávnom Mur-de-Bretagne. Ďalšie dve etapy sú opäť ako stvorené pre hromadný dojazd a po nich nasleduje posledná skúška prvého týždňa. Na 156,5 km dlhej trati z Arras do Roubaix čaká na pelotón také skrátené "peklo severu" s 15-timi úsekmi pavé. Tohtoročnú klasiku Paríž – Roubaix vyhral Peter Sagan.Po dni voľna v Annecy čaká na pelotón prvá skúška v Alpách. Desiata etapa povedie má až päť stúpaní z toho tri prvej a jedno najvyššej kategórie (HC) na Montée du Plateau des Gieres s vyše 11% sklonom. O deň neskôr prídu na rad dve stúpania najvyššej kategórie a záverečných výjazd do cieľa v lyžiarskom stredisku La Rosiere. Etapa meria iba 108,5 km a preto sa očakáva množstvo útokov. Náročná porcia v Alpách sa ako inak skončí na Alpe d’Huez, v 12. etapa však cestou na legendárny vrchol musia pretekári zvládnuť aj nemenej slávne kopce Col de la Madeleine a Col de la Croix de Fer (oba HC). Celkovo ich čaká vyše 5000 výškových metrov. V nasledujúcej etape si vrchári oddýchnu, o vavríny sa pobijú opäť špurtéri. Druhý týždeň zakončia dve kopcovité trasy, na ktorých by to mohli vyskúšať klasikári alebo únik.Záverečný týždeň odštartuje voľným dňom v Carcassonne, po ktorom nasledujú ďalšie horské skúšky v Pyrenejach. Záverečných 70 km 16. etapy obsahuje tri náročné stúpania a na druhý deň príde krátke, no intenzívne peklo. Sedemnásta etapa meria iba 65 km, no až 38 km z toho je smerom do kopca, vrchol je na Col du Portet (HC). V 18. tranzitnej etape dostanú šancu opäť šprintéri a o deň neskôr si poslednýkrát zmerajú sily vrchári. Na dvestokilometrovej trase z Lúrd do Larunsu ich čakajú Col du Aspin (1. kategória), legendárny Col du Tourmalet (HC) a Col d'Aubisque (HC). Po ňom nasleduje už len 20-kilometrový zjazd do cieľa. Rozhodnúť o celkovom víťazovi však môže aj predposledný deň, ktorý prinesie 31 km dlhú časovku jednotlivcov s kopcovitým profilom. Záver má už tradične exhibičný charakter na Elyzejských poliach.