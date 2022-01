Froome možno bude musieť posunúť začiatok súťažnej sezóny 2022, pribrzdilo ho zranenie kolena

3.1.2022 (Webnoviny.sk) -

Britský cyklista Christopher Froome možno bude musieť posunúť začiatok svojej súťažnej sezóny 2022. Počas tréningu ho začalo pobolievať kolenom, štvornásobný víťaz Tour de France to pripisuje prílišnej horlivosti a pretrénovaniu. Tridsaťšesťročný jazdec tímu Israel Start-Up Nation strávi minimálne týždeň mimo bicykla a potom sa uvidí, v akom nasadení bude môcť pokračovať v príprave.

"V posledných desiatich dňoch ma pri šliapaní do pedálov začala pobolievať vonkajšia strana kolena. Príliš som na to tlačil, až som si tam privodil zápal. Teraz si nie som istý začiatkom sezóny. Momentálne som sa posunul späť a nie dopredu," posťažoval sa Chris Froome na svojom kanáli YouTube, cituje ho aj portál BBC.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Niekdajší skvelý vrchár a časovkár má za sebou dva málo úrodné roky po tom, čo si v roku 2019 počas pretekov Critérium du Dauphiné prešiel peklom po ťažkom páde. Zlomil si stehennú kosť, lakeť, bedro aj viaceré rebrá a silno narazil krk. Dokopy sa dával takmer celý rok a dodnes sa nedostal do požadovanej formy. V roku 2021 sa vrátil na Tour de France, ale skončil v poli porazených na 133. mieste.Pre Frooma bola slávna Tour de France rok čo rok najväčšou výzvou, ktorú napokon štyrikrát doviedol do víťazného konca, a to v edíciách 2013, 2015, 2016 a 2017. Všetky tieto víťazstvá dosiahol v osvedčenom tíme Sky (neskôr Ineos), kde mal vybudované perfektné zázemie. Dnes je súčasťou mladého tímu Israel Start-Up-Nation, v ktorom najmä rozdáva skúsenosť mladým pretekárom. To však neznamená, že už nemá vlastné ambície do budúcnosti. Podľa vlastných slov jazdiť chce do štyridsiatky a pokúsiť sa o piaty celkový triumf na Tour de France.