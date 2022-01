Predstaví sa Djokovič na Australian Open? V Melbourne si nezahrá ani jedna zo sestier Williamsových

Historické maximum

Raducanová mala pozitívny test

Nezahrá si ani jedna zo sestier Williamsových

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Tenisový svet aj dva týždne pred štartom Australian Open v Melbourne stále zamestnáva otázka, či sa na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny predstaví jeho deväťnásobný šampión Novak Djokovič.Zatiaľ čo v Melbourne, Sydney a Adelaide sa už rozbehli prvé prípravné turnaje a väčšina najlepších hráčov už je prítomná v Austrálii, o svetovej jednotke zatiaľ ani chýru - ani slychu.Djokovič stále nezverejnil svoj očkovací status, zatiaľ oficiálne informoval iba o tom, že vynechal tímový turnaj ATP Cup v Sydney. Vzhľadom na to, že 34-ročný Belehradčan by mal mať eminentný záujem na zisku prípadného 21. grandslamového titulu, špekuluje sa aj o tom, že austrálske úrady mu majú poskytnúť zdravotnú výnimku.V takom prípade by sa v Melbourne Parku mohol predstaviť bez toho, aby bol zaočkovaný proti koronavírusu. Djokovič spoločne s Rogerom Federerom a Rafaelom Nadalom vlastnia po 20 singlových grandslamových titulov, čo je historické maximum v mužskom tenise."Do konca tohto týždňa máme pred sebou ešte niekoľko charterových letov a potom by sme mali mať v Austrálii už všetkých hráčov. O pár dní teda budeme mať oveľa jasnejšiu predstavu o tom, či sa Novak Djokovič predstaví v Melbourne alebo nie. Ak by nepriletel do konca tohto týždňa, potom by to bolo už pre neho neskoro," uviedol riaditeľ Australian Open Craig Tiley.Austrálski organizátori informovali, že na rozbiehajúcich sa prípravných turnajoch v rámci tzv. Letnej sérii v Melbourne sa už tento týždeň predstavia dve bývalé ženské jednotky Japonka Naomi Osaková a Rumunka Simona Halepová. Chýbať bude Britka Emma Raducanová, senzačná víťazka US Open v závere minulého roka neprešla testom na koronavírus a len pred pár dňami ukončila izoláciu.Na rovnakom turnaji mužov je nasadenou jednotkou Španiel Nadal a dvojkou Američan Reilly Opelka. Chýbať by tam nemali ani Austrálčan Nick Kyrgios a Bulhar Grigor Dimitrov. V Adelaide potvrdila účasť súčasná svetová jednotka Ashleigh Bartyová a okrem domácej hráčky aj svetová dvojka Bieloruska Arina Sobolenková, Poľka Iga Swiateková a Američanka Coco Gauffová. Mužskou jednotkou v Adelaide bude Francúz Gael Monfils a dvojkou Rus Karen Chačanov."Chvíľu to potrvá, kým sa do toho naplno dostanem. Dlhší čas som nehrala súťažný zápas, musím byť trpezlivá, ale teším sa. Pôjdem na kurt a budem si to užívať," uviedla Ashleigh Bartyová, úradujúca wimbledonská šampiónka.Na Australian Open budú chýbať dve 40-ročné legendy tenisu. Švajčiar Roger Federer a Američanka Serena Williamsová získali pod páliacim austrálskym slnkom dovedna trinásť singlových titulov, ale zdravotný stav im nedovolí zabojovať o tituly najstarších šampiónov. Federer (koleno) tam zatiaľ naposledy triumfoval v roku 2018, Serena Williamsová (zadný stehenný sval) ešte o rok skôr.V prípade 23-násobnej grandslamovej víťazky je to ďalšia premrhaná šanca vyrovnať sa najúspešnejšej tenistke histórie Margaret Courtovej, ktorá vo dvojhre vybojovala 24 titulov. V Melbourne Parku bude pre zranenie chýbať aj staršia zo sestier Williamsových Venus. Vôbec prvýkrát od roku 1997 sa stane, že si na Australian Open nezahrá ani jedna z amerických tenisových sestier.