Frudia, Haruharu Wonder či Isntree, spoznajte trendy kozmetiku tejto sezóny bližšie!

Toto nie je iba dočasné pobláznenie, ale ozajstná revolúcia!

Frudia - sila ovocia premenená na inovatívnu starostlivosť

Haruharu Wonder - čo najbližšie k prírode a čistote

Isntree - kozmetika šetrná k vašej pleti aj k životnému prostrediu

Najlepšie ceny a najkomplexnejšia ponuka? Kbloom!

4.11.2024 (SITA.sk) - Blíži sa zimné obdobie plné dažďa, vetra, snehu, nízkej teploty, suchého vzduchu a mrazu. To všetko je veľká záťaž pre vašu pleť, ktorá si vyžaduje najmä hydratáciu. Riešením je preto kozmetika, ale nie hocijaká. Poďte spoznať tú z Južnej Kórei!Značky ako Frudia, Haruharu Wonder alebo Isntree menia pravidlá hry v svete kozmetiky. Nie sú to len ďalšie mená na regáloch obchodov, tieto kórejské značky prinášajú niečo, čo môžete pokojne nazvať revolúciou v starostlivosti o pleť.Kórejská kozmetika sa totiž vyznačuje vysokou mierou inovácií a dôrazom na vysokokvalitné prírodné zložky, ktoré sú šetrné tak k pleti, ako aj k prírode.V rámci tejto kozmetiky nájdete totiž produkty, ktoré sú šité na mieru rôznym potrebám pokožky. Či už potrebujete hydratáciu, zjemnenie alebo omladenie pleti, kórejské produkty majú riešenie pre každý účel. A bonus? Ich zloženie obsahuje nielen overené byliny, ale aj inovatívne antioxidanty, rôzne kyseliny alebo fermentované extrakty.Takže, či už hľadáte základ pre svoju každodennú pleťovú rutinu, alebo chcete niečo extra účinné s intenzívnym vplyvom, kórejská kozmetika má čo ponúknuť. Nie je to len o aktuálnych trendoch, práve naopak, toto je dlhodobá zmena.Tak, ako si vyberáte čerstvé ovocie na trhu, mali by ste mať možnosť vybrať si tie najlepšie ingrediencie aj pre vašu pleť. A preto je tu pojem Frudia Táto kórejská kozmetická značka bola založená v roku 2017 a už od úvodu prinášala produkty, ktoré využívali nielen bežné prírodné zdroje, ale aj tie, ktoré patria medzi netradičné či dokonca vzácne. Presne tak, ako vzácna je vaša pleť.Každý krém, sérum alebo maska tejto značky sú plné živín, ktoré podporujú zdravie pokožky. Frudia má toto umenie dokonale zvládnuté a to vďaka technológii označenej ako R VITA. Táto metóda extrahuje vitamíny, minerály a esenciálne oleje z ovocia aj rastlín pri nízkych teplotách, čiže všetky cenné látky zostávajú zachované.Produkty značky sú svojim zložením a účinkami prispôsobené tomu, aby čo najlepšie vyhovovali všetkým potrebám pleti, od hydratácie až po ochranu proti predčasnému starnutiu. Apropó, v kozmetike nenájdete žiadnu pridanú čistenú vodu!Každý deň je pre pleť výzva, obzvlášť práve teraz, keď sa blíži jesenné obdobie. Chcelo by to mať po ruke niečo, čo vám pomôže túto výzvu zvládnuť, že?Presne to poskytuje Haruharu Wonder , kórejská lifestylová kozmetická značka, ktorej názov v preklade znamená "každodenný". Filozofia tejto značky je preto o snahe obohatiť všedné dni o účinnú starostlivosť o pleť s dôrazom na čistotu kozmetiky.Značka si zakladá na tom, aby všetko, čo ponúka, bolo čo najbližšie prírode. S viac ako 95 % zastúpením prírodných zložiek je zosobnením toho, čo znamená poctivá starostlivosť o pleť. Jej pleťové masky, krémy, toniká , séra aj čistiace oleje sú navrhnuté tak, aby riešili problémy pleti od hydratácie, cez revitalizáciu až po upokojenie.Výsledkom sú moderné riešenia v starostlivosti o pleť a súčasne udržateľný prístup ku kozmetike celkovo. Vysoké zastúpenie kyseliny hyalurónovej, byliniek typu ženšen či aloe vera a ďalších zaujímavých látok je zárukou úspechu.Pre tých, ktorí hľadajú kozmetiku, ktorá je efektívna, účinná, ale aj šetrná a to k pleti aj k životnému prostrediu, hľadajú kozmetiku Isntree . Táto kórejská značka prírodnej kozmetiky zosobňuje ideál prirodzenej krásy v harmónii s prírodou.Základným pilierom značky je výroba kozmetiky z prírodných zložiek, ktoré sú účinné, ale aj ekologicky bezpečné. Všetky produkty sú vyvinuté s ohľadom na to, aby boli vhodné pre všetky typy pokožky a to vrátane tej najcitlivejšej. Značka zároveň garantuje, že všetky použité ingrediencie sú certifikované ako EWG bezpečné.Táto certifikácia teda zaisťuje, že každý krém, toner, maska na tvár, čistiace mlieko alebo sérum sú nielen účinné, ale aj ideálne pre citlivú pokožku.Tomu zodpovedá aj zloženie, napríklad obsahujúce ceramidy, vitamíny, bambucké maslo či zelený čaj. Výsledkom je starostlivosť o pleť, ktorá nezaťažuje vašu pokožku, upokojuje ju, hydratuje, rozjasní a dá jej potrebnú zdravú sviežosť a pružnosť.Ak hľadáte miesto, kde sa spája špičková kozmetika z Južnej Kórei s odbornosťou a najlepšími cenami, potom musíte navštíviť eshop s kórejskou kozmetikou Kbloom.sk . Tento e-shop prináša to najlepšie z kórejskej kozmetiky so širokou paletou produktov v rámci starostlivosti o pleť, pokožku, telo, vlasy, okolie očí aj pery. 