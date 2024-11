Na sviatky budú u vás všetci varení – pečení

Kuhn Rikon, Hlboká rajnica, priemer 16cm, Lidl, 11,99 € / Lidl Plus cena

Kuhn Rikon, Hrniec s pokrievkou, priemer 20cm, Lidl, 19,99 € / Lidl Plus cena

Kuhn Rikon, Univerzálna panvica, priemer 28cm, Lidl, 19,99 € / Lidl Plus cena

4.11.2024 (SITA.sk) -V predvianočnom období nejeden z nás dáva dokopy nákupný zoznam, ktorý je zväčša o čosi rozsiahlejší. Chystáme sa na sviatky pokoja v kruhu najbližších a chceme si dopriať štedro prestretý stôl plný čerstvého ovocia a iných chutí, vôní i skupenstiev. S nákupmi v obľúbenom diskontnom reťazci Lidl vás tieto Vianoce čaká praktický lojalitný program.S ich hladkým priebehom vám pomôže nový kuchynský set.Stačí, ak nakúpite všetko potrebné zo zoznamu v ktorejkoľvek predajni a využijete pri tom Lidl Plus aplikáciu.. Nazbierajte 5 a môžete si vybrať zs vianočnou. S týmto kvalitným kuchynským vybavením pripravíte chutné vianočné chody, ktoré očaria vašich hostí.Skvelou správou je, že set je vhodný do umývačky riadu a funguje na ktorejkoľvek varnej doske. Navyše, ide oho dokonca i šéfkuchár Kuchyne Lidla –Môžete si byť preto istý, že investujete do kvalitného servisu.Akcia trváNeváhajte a začnite zbierať nálepky už dnes. S Lidl Plus aplikáciou je to jednoduché. Stačí ju naskenovať pri každom nákupe a nálepky sa vám automaticky pripočítajú.Nezabudnite, Vianoce sú o zdieľaní radosti. So švajčiarskou panvicou, hrncom či rajnicou môžete potešiť nielen seba, ale aj svojich blízkych. Pripravte sa na sviatky s Lidlom a užite si nezabudnuteľné chvíle. Šťastné a veselé.Informačný servis