Frustrovaná Merkelová vyzýva občanov k menšej dávke perfekcionizmu a väčšej flexibilite

Stojí si za svojím sľubom

Chyby pod paľbou kritiky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala svoju krajinu na upustenie od tradičného národného perfekcionizmu a väčšiu flexibilitu pri riešení aktuálnych problémov súvisiacich s koronavírusom V hodinovom televíznom rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ARD v nedeľu večer pripustila, že jej vláda urobila počas pandémie niekoľko chýb, a to najmä v súvislosti s plánom lockdownu počas veľkonočných sviatkov, ktorý bolo treba korigovať.Dlhoročná nemecká líderka tiež vyjadrila frustráciu z konania premiérov niektorých spolkových krajín, vrátane členov jej vlastnej strany, že sa postavili proti prísnejším obmedzeniam, s ktorými predtým súhlasili.Merkelová, ktorá je v úrade od roku 2005, sa v septembrových voľbách nebude uchádzať o znovuzvolenie do ďalšieho funkčného obdobia. Podotkla však, že naďalej stojí za svojím sľubom a zabezpečí, aby do konca leta ponúkli vakcínu proti koronavírusu všetkým dospelým občanom Nemecka.Kancelárka trvá na tom, že Nemecko je na tom lepšie v porovnaní s väčšinou svojich susedov. „Možno sme občas veľkí perfekcionisti a chceme robiť všetko správne. Každý, kto urobí chybu, očividne vždy čelí veľkej kritike. Musí však existovať aj flexibilita. Verím, že tento atribút sa musia Nemci naučiť trochu viac používať, spolu s našou tendenciou k perfekcionizmu,“ skonštatovala 66-ročná rodáčka z Hamburgu.Do nedele dostalo prvú dávku vakcíny v Nemecku asi 10,8 percenta dospelej populácie, čo je oveľa menší podiel ako v Británii, Spojených štátoch a Izraeli. Merkelová však očakáva, že tempo sa zvýši od budúceho mesiaca, keď by mali začať očkovať aj v ambulanciách praktických lekárov.