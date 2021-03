Pri návrate na Slovensko sa nezabudnite včas zaregistrovať, inak si predlžujete čakanie na hraniciach

Kontroly na letiskách pokračujú

Dostatočná časová rezerva

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia odporúča občanom, aby sa pri návrate na Slovensko zaregistrovali ešte pred cestou k hraničnému priechodu.Ako vysvetlila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová , cieľom je eliminovanie čakacích dôb na hraniciach. Dodala, že rovnaké odporúčanie platí aj pre cestovanie z letísk.Policajti totiž naďalej vykonávajú kontroly aj na letisku v Bratislave, Košiciach či Poprade, najmä pri letoch do obvyklých dovolenkových destinácií. Zároveň uviedla, že policajný zbor denne vyhodnocuje situáciu a priebežne prijíma opatrenia na zníženie čakacích dôb tam, kde to infraštruktúra dovoľuje.„Toto upozornenie vychádza z praxe, keďže policajti sa denne stretávajú s tým, že občania neplnia svoje povinnosti a zbytočne predlžujú čas strávený v kolónach na hraničných priechodoch, ale aj na letiskách,“ priblížila Bárdyová.Dodala, že policajti nedokážu v týchto prípadoch urýchliť proces vybavenia. Pripomenula, že občania vracajúci sa na Slovensko sa musia registrovať cez webovú stránku www.korona.gov.sk/ehranica a pri príchode letecky je potrebné vyplniť aj elektronický formulár na webovej stránke www.mindop.sk/covid/.Občania, ktorí vstupujú na územie Slovenska by si mali podľa Bárdyovej vytvoriť dostatočnú časovú rezervu, pripraviť si dokumenty predpísané vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR a prípadne využiť na vstup aj ostatné hraničné priechody.