FSB rozbila dve teroristické bunky na Kaukaze a v Prímorskom kraji

Na archívnej snímke bezpečnostný pracovník stojí neďaleko hlavnej budovy Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie (FSB), bývalého sídla KGB (v pozadí) v Moskve 27. januára 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v utorok počas dvoch operácií zneškodnila bunku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na severnom Kaukaze, ako aj bunku teroristického hnutia Džamát al-Tahvíd vál-Džihád (Organizácia monoteizmu a džihádu - JTJ) v Prímorskom kraji. Informovali o tom agentúry RIA Novosti a TASS.Ako píše agentúra TASS, FSB zadržala v dagestanskej Machačkale a čečenskom Groznom päť príslušníkov IS, u ktorých bol nájdený materiál na výrobu výbušnín, revolver, šesť granátov, tri taktické nože a rôzna munícia.Predstavitelia FSB v tejto súvislosti uviedli, že zadržané osoby plánovali "trestnú činnosť teroristického charakteru voči príslušníkom polície v mestách Kaspijsk a Groznyj", pričom sa "podľa inštrukcií z internetu" snažili vytvoriť "podomácky vyrobenú trhavinu".V Prímorskom kraji zas FSB odhalila a rozbila bunku teroristického hnutia JTJ, členovia ktorého chceli najprv okradnúť miestnych podnikateľov a potom ujsť do Sýrie, píše RIA Novosti.informovali predstavitelia FSB.Podľa dostupných informácií udržiavali zadržaní radikáli z JTJ kontakty s teroristickými skupinami v zahraničí.