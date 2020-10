FUERGY a Slovenské elektrárne štartujú zelenú obnovu: Fotovoltika s úložiskom na prenájom

Revolučný koncept EaaS – Energia ako služba

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zelená energia je od minulého týždňa dostupnejšia. Smart batériové úložiská FUERGY ponúka spolu s fotovoltikou už aj dodávateľ energie Slovenské elektrárne – energetické služby "na prenájom”. Prvým zákazníkom v rámci konceptu "Energia ako služba” je textilný závod v Humennom.Po úspešnom spustení smart batériového úložiska v Senci sa slovenská prenosová sústava rozrástla aj o druhé FUERGY úložisko s kapacitou 432 kWh. Batéria ukladá aj energiu zo solárnych panelov s výkonom 499 kWp a dbá na to, aby všetka vyrobená energia bola využitá iba pre vlastnú spotrebu. Tak, ako to definuje legislatíva pre lokálny zdroj. Riešenie zafinancovala dcérska spoločnosť najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku, Slovenské elektrárne – energetické služby Investícia do vlastnej obnoviteľnej energie je často nákladná a jej návratnosť nie je veľmi atraktívna. A to aj napriek štátnej podpore. V kombinácii s akumuláciou sa návratnosť síce skracuje, ale zvyšujú sa aj počiatočné náklady."Smart riadenie úložiska a lokálneho zdroja od FUERGY spolu s produktom Energetická efektívnosť ako služba od Slovenských elektrární – energetické služby rieši oba problémy naraz. Preto má vysoký potenciál zvýšiť záujem o obnoviteľné zdroje energie zo strany samotných spotrebiteľov,” hovorí Radoslav Štompf, výkonný riaditeľ FUERGY.Smart riadenie od FUERGY zabezpečí, aby bola zelená energia využitá maximálne efektívne a bez zbytočných strát. Implementovaná umelá inteligencia nabíja a vybíja batériu podľa potreby tak odberného miesta, ako aj celej prenosovej sústavy, čím šetrí finančné prostriedky spojené s dodávkou energie a urýchľuje návratnosť investície.Na druhej strane je tu koncept EaaS – Energia ako služba (z angl. "Energy as a Service”). Ten funguje na podobnom princípe, ako koncept Softvér ako služba (z angl. "Software as a Service” alebo "SaaS”), pri ktorom zákazník nekupuje celú licenciu k softvéru, ale platí iba paušálny poplatok za jeho používanie. Okrem nižších počiatočných nákladov sa zákazník vyhne ťažkostiam s implementáciou riešenia a v prípade technických problémov sa môže kedykoľvek obrátiť na poskytovateľa služby."Jedinou úlohou závodu MULLER TEXTILES SLOVAKIA bolo vyhradiť priestor na uloženie batérie v blízkosti rozvodnej stanice,” upresňuje Rastislav Kuba, technický riaditeľ FUERGY. Za poskytovanie priestoru pre batériu je naviac závod finančne odmeňovaný.Zostrih z inštalácie batériového úložiska brAIn by FUERGY v Humennom:"S FUERGY sme zákazníkovi dokázali ponúknuť lacnejšiu elektrickú energiu a finančne zaujímavejšie využívanie fotovoltiky, pričom ho to nestálo ani euro,” hovorí Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb pre Slovenské elektrárne - energetické služby."Samotná fotovoltika nemá dostatočnú spoľahlivosť a ekonomiku, a preto iba ťažko nahradí fosílne zdroje. V kombinácii s akumuláciou, smart riadením a dostupným spôsobom financovania sa môže stať prosumerom takmer každý,” dodáva Radoslav Štompf.Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov je jedným z popredných cieľov EÚ do roku 2030. Ako uvádza tlačová správa od SAPI , najväčší potenciál úspor energie pre Slovensko ponúka práve sektor budov s vlastnou výrobou energie. FUERGY je slovenská technologická spoločnosť zaoberajúca sa energetickou optimalizáciou. Na tieto účely vyvinula vlastný modulárny batériový systém a softvérovú platformu poháňanú umelou inteligenciou, ktorá vyhovuje špeciálnym potrebám energetického riadenia. FUERGY ponúka komplexné, na mieru šité riešenia s garanciou bezkonkurenčných úspor na nákladoch. Spoločnosť bola založená v roku 2017 expertmi na energetiku s cieľom zmeniť spôsob, akým ľudia využívajú a zdieľajú elektrickú energiu a urýchliť tým prechod na decentralizovanú energetiku s vysokým zastúpením obnoviteľných zdrojov. Slovenské elektrárne – energetické služby je dcérskou spoločnosťou Slovenských elektrární – najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku. Na trhu funguje od roku 2009 (predchádzajúci názov spoločnosti – SE Predaj) a s dôrazom na vysokú kvalitu služieb, inovácie a otvorený prístup si získala tisíce spokojných zákazníkov v súkromnom a verejnom sektore. Spoločnosť začínala ako dodávateľ elektriny a postupne sa súčasťou jej obchodných aktivít stala aj dodávka plynu, tepla a energetické služby.Informačný servis