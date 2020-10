Matovičova vláda chce motivovať ľudí, aby v priebehu testovacích dní necestovali cez hranice

Opatrenia sa po pretestovaní nezrušia

Riešenie v súlade s ústavou

21.10.2020 - Vláda chce motivovať ľudí, aby v priebehu testovacích dní necestovali cez hranice pokiaľ to nebude nevyhnutné. Pred rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Dodal, že po celoplošnom testovaní sa zavedú testovania na hraniciach a bude sa to vzťahovať aj na tých, ktorí územím len prechádzajú.Podotkol, že testy budú poskytované na hraniciach zadarmo a budú ich požadovať raz za dva týždne. Ak sa človek pretestuje inde, bude akceptovaný aj iný test. Hranice bude mať na starosti minister vnútra SR.Naď objasnil, že Slovensko nemá kapacity, aby sa testy na hraniciach zaviedli teraz, ale urobí sa tak po pretestovaní. Šéf rezortu obrany vysvetlil, že po celoplošnom pretestovaní sa opatrenia nezrušia a bude platiť kontrola sedemdňového kĺzavého mediánu.Naď doplnil, že o desaťdňovej karanténe pre tých, ktorí sa testovania nezúčastnia, ešte rozhodujú.„Budeme hľadať také riešenie, ktoré je v súlade s ústavou, s legislatívou a zároveň bude dostatočne motivujúce pre ľudí,“ povedal. Podľa neho im veľa informácií poskytne aj pilotné testovanie, ktoré sa ma týkať okresov Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Konať sa bude od 23. do 25. októbra.Vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 18. októbra schválila návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.