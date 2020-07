Funkčné obdobie Čižnára bolo premárnenou šancou, prokuratúra zostala podľa TIS uzavretá pred kontrolou

Zákonnosť uplatňovali selektívne

Proces výberu sa začne v septembri

20.7.2020 (Webnoviny.sk) - Funkčné obdobie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára bola premárnená šanca. Pre agentúru SITA to uviedla mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že dôvera v dodržiavanie zákonnosti ostala za jeho obdobia rekordne nízka.„Prokuratúra ostala uzavretá pred verejnou kontrolou a uplatňovala zákonnosť selektívne,“ komentoval riaditeľ TIS Gabriel Šípoš . V piatok 17. júla sa Čižnárovi skončilo sedemročné funkčné obdobie na čele generálnej prokuratúry.Ako ďalej uviedla TIS, až obrovský verejný tlak po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej donútil prokuratúru ku skutkom, a to aj voči politicky dôležitým osobám.„Pre budúcnosť je okrem voľby nových špičiek prokuratúry - generálneho aj špeciálneho prokurátora, dôležité, aby sa zaviedlo pravidelné a transparentné vykazovanie výkonnosti každého jedného prokurátora, od dĺžky konania, úspešnosti žalôb na súdoch či počte vyriešených politicky či finančne citlivých prípadov,“ uzavrela TIS.Bývalý prezident Ivan Gašparovič vymenoval Čižnára do funkcie 17. júla 2013, jeho sedemročné funkčné obdobie sa tak skončilo minulý týždeň v piatok 17. júla.„Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom," uvádza sa v zákone o prokuratúre. Jaromír Čižnár chce svoje rozhodnutie o ďalšom pôsobení vo funkcii najprv oznámiť prezidentke Zuzane Čaputovej Parlament by mal začať proces výberu Čižnárovho nástupcu pravdepodobne v septembri. Podľa novely zákona, ktorú v stredu 15. júla schválil parlament, sa o pozíciu kandidáta na post generálneho prokurátora bude môcť uchádzať aj osoba, ktorá nie je prokurátorom.