Policajná naháňačka skončila dolapením len 12-ročného chlapca, ukradol auto a niekoľkokrát s ním nabúral

20.7.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia v americkom štáte Delaware zatkla 12-ročného chlapca, ktorý z čerpacej stanice ukradol auto. Incident sa stal v sobotu v meste New Castle. Delawarská štátna polícia uviedla, že chlapec odcudzil pickup Ford Range, keď bol jeho majiteľ pri bankomate.Keď polícia lokalizovala vozidlo, chlapec odmietol zastaviť, čo viedlo k naháňačke. Mladý páchateľ podľa polície narazil do zaparkovaného auta, otočil sa, zrýchlil a keď sa mu nepodarilo odbočiť, narazil do zábradlia. Následne z pickupu vystúpil a pokúsil sa utiecť, to ho už ale zatkli policajti.Chlapec čelí viacerým obvineniam vrátane troch z ťažkých zločinov, uviedla polícia. Po zaplatení kaucie 8 008 dolárov (v prepočte 7 007 eur) ho prepustili do starostlivosti jeho opatrovníka.