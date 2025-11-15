|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 15.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leopold
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. novembra 2025
Funkčné obdobie prezidenta v Benine predĺžili na sedem rokov
Zákonodarcovia v Benine v sobotu schválili dodatok k ústave, ktorým sa predlžuje funkčné obdobie prezidenta z piatich rokov na sedem a zároveň sa zriaďuje horná komora parlamentu. Limit počtu ...
Zdieľať
15.11.2025 (SITA.sk) - Zákonodarcovia v Benine v sobotu schválili dodatok k ústave, ktorým sa predlžuje funkčné obdobie prezidenta z piatich rokov na sedem a zároveň sa zriaďuje horná komora parlamentu.
Limit počtu funkčných období prezidenta v tomto západoafrickom štáte zostáva stanovený na dve. Súčasná hlava štátu Patrice Talon odstúpi v apríli budúceho roka po desiatich rokoch pri moci. Jeho kandidát, minister financií Romuald Wadagni, je jasným favoritom na víťazstvo v aprílových prezidentských voľbách.
Dodatok bol prijatý veľkou väčšinou poslancov, pričom 90 hlasov bolo za a 19 proti. Senát bude pozostávať minimálne z 25 poslancov. Niektorí budú menovaní prezidentom a ďalší budú členmi ex officio, napríklad bývalí prezidenti.
Zdroj: SITA.sk - Funkčné obdobie prezidenta v Benine predĺžili na sedem rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Limit počtu funkčných období prezidenta v tomto západoafrickom štáte zostáva stanovený na dve. Súčasná hlava štátu Patrice Talon odstúpi v apríli budúceho roka po desiatich rokoch pri moci. Jeho kandidát, minister financií Romuald Wadagni, je jasným favoritom na víťazstvo v aprílových prezidentských voľbách.
Dodatok bol prijatý veľkou väčšinou poslancov, pričom 90 hlasov bolo za a 19 proti. Senát bude pozostávať minimálne z 25 poslancov. Niektorí budú menovaní prezidentom a ďalší budú členmi ex officio, napríklad bývalí prezidenti.
Zdroj: SITA.sk - Funkčné obdobie prezidenta v Benine predĺžili na sedem rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ideálnou možnosťou na ukončenie vojny je vnútorný prevrat v Moskve, tvrdí diplomat
Ideálnou možnosťou na ukončenie vojny je vnútorný prevrat v Moskve, tvrdí diplomat
<< predchádzajúci článok
Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií proti Rusku
Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií proti Rusku