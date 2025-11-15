Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 15.11.2025
 Zo zahraničia

15. novembra 2025

Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií proti Rusku


Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyhlásila, že Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií voči Rusku. Ako referuje ...



belgium_eu_foreign_ministers_34819 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyhlásila, že Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií voči Rusku. Ako referuje web Deutsche Welle, oznámila to po piatkovom stretnutí s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom v Berlíne.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Podľa Kallasovej úspech na bojisku do značnej miery závisí od zdrojov, a preto by EÚ mala dôsledne zvyšovať sankčný tlak na Moskvu. „Vojny prehrávajú tí, ktorým dôjdu peniaze alebo vojaci ako prvým,“ zdôraznila.

Kallasová tiež pozitívne zhodnotila nedávne sankcie USA voči ruským ropným spoločnostiam. „Sankcie fungujú efektívnejšie, keď ich dopĺňa podpora medzinárodných partnerov,“ dodala Kallasová, pričom odmietla hovoriť o podrobnostiach pripravovaného balíka obmedzení.


Predchádzajúci 19. balík sankcií EÚ nadobudol platnosť v októbri a jeho cieľom je najmä ďalšie zníženie príjmov Ruska z predaja plynu a ropy.


Zdroj: SITA.sk - Európska únia začala pracovať na 20. balíku sankcií proti Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.

