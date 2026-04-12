Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Estera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

12. apríla 2026

Fury po výhre vyzval Joshuu: Buď on alebo som skončil



Fury sa po 16 mesiacoch vrátil do ringu víťazstvom nad Rusom Arslanbekom Machmudovom.



Svet boxu sa v dohľadnom čase môže konečne dočkať britského súboja medzi Tysonom Furym a Anthonym Joshuom. Obe hviezdy predviedli medzi sebou slovnú prestrelku počas sobotňajšieho podujatia na štadióne Tottenhamu Hotspur.


Fury sa po 16 mesiacoch vrátil do ringu víťazstvom nad Rusom Arslanbekom Machmudovom. Po jednoznačnom triumfe si zobral do ruky mikrofón a oživil dlhoročnú rivalitu medzi hviezdami svetového boxu. „Vyzývam ťa Anthony Joshua, aby si bol mojim ďalším súperom. Prijímaš túto ponuku? Zložím ťa dole, ver tomu. Keby to bolo na mne, tak skočím do ringu. Desať rokov sa to ťahá a stále nie je jasné, čo sa udeje najbližšie. Buď on alebo som skončil v boxe,“ cituje BBC pozápasové vyjadrenia Furyho.

Joshua sledoval návrat 37-ročného Brita z hľadiska: „Tyson, ty len naháňaš popularitu. Nikdy som nemal problém vstúpiť do ringu s tebou. Udrel som ťa, keď si bol dieťa a keď som videl teraz tvoj zápas, tak by som to zopakoval. Nebudeš mi hovoriť, čo mám robiť. Keď budeš pripravený, tak si povedz podmienky. Ja som tvoj šéf, nezabudni, že pracuješ pre mňa. Ja som neskončil, ja som zostal v ringu.“

Furyho tím predbežne oznámil, že už podpísal kontrakt na roky očakávaný súboj. Streamovacia platforma Netflix naznačila jeseň ako potenciálny termín boxerskej „Bitky o Britániu“.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hokejisti Slovanu Bratislava podľahli Košiciam v štvrťfinálovom zápase
<< predchádzajúci článok
Van Aert zdolal v špurte Pogačara a vyhral Paríž - Roubaix 2026

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 