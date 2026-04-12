Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Estera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

12. apríla 2026

Hokejisti Slovanu Bratislava podľahli Košiciam v štvrťfinálovom zápase



Hostia nastúpili s jasným zámerom predĺžiť sériu a nedovoliť Slovanu postúpiť do finále.



Hokejisti Košíc zvíťazili v piatom zápase semifinále play off Tipsport ligy na ľade Slovana Bratislava 3:0 a znížili stav série na 3:2. Šiesty duel je na programe v utorok 14. apríla o 17.30 h v Košiciach.

Hostia nastúpili s jasným zámerom predĺžiť sériu a nedovoliť Slovanu postúpiť do finále. Po bezgólovej prvej tretine sa ujali vedenia v druhej, keď presne mieril Repčík. Krátko na to dal druhý gól Petráš a rozhodol. Napriek snahe v tretej tretine totiž domáci neprekonali brankára Riečického ani raz, naopak, Petráš ešte prikrášlil výsledok v prospech „oceliarov“ do prázdnej bránky.

semifinále play off Tipsport ligy

piaty zápas /na 4 víťazstvá/:

HC Slovan Bratislava - HC Košice 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Góly: 23. Repčík (Krivošík), 23. Petráš (Mikúš, Rosandič), 60. Petráš. Rozhodcovia: Stano, J. Konc ml. – Tichý, Kacej, vylúčení: 5:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 8638 divákov.

Slovan: Janus – O'Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko – R. Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Bondra, Solenský, Jendek

Košice: Riečický – Bučko, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dakhnovsky, Kvietok, T. Varga – Mikúš, Jellúš, Petráš – Lamper, Krivošík, Repčík – Rogoň, Havrila, Chovan – Liščinský, Kohút, Plokhotnik

/stav série: 3:2/

hlasy po zápase /zdroj TASR/:

Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „My sme dnes akoby neboli v zápase od začiatku, boli sme nervózni. Na druhej strane sú to vyrovnané tímy, beriem to tak ako je. Teraz máme jasný cieľ vyhrať šiesty zápas v Košiciach.“

Dan Ceman, tréner Košíc: „Bol to podobný zápas ako ten predošlý, ale v opačnom garde. Rozdiel bol aj v tom, že sme boli na začiatku trpezlivejší. Dnes sme sa chceli sústrediť na obranu a nedovoliť Slovanu, aby sa dostal do vedenia. Potom sme mali skvelú druhú tretinu, našli sme spôsob, ako sa dostať do vedenia. To bolo pre náš veľmi kľúčové. Mojim chlapcom som pred zápasom povedal, že máme v sebe ešte nejaké kúzlo a oni to dnes ukázali. Jednoducho bojujú a bojujú. Som na nich naozaj hrdý. Vraciame sa do Košíc a sústredíme sa na šiesty zápas.“


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tréner Lyonu tlačí na Endricka, od brazílskeho talentu žiada viac
<< predchádzajúci článok
Fury po výhre vyzval Joshuu: Buď on alebo som skončil

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 