Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Hokejisti Slovanu Bratislava podľahli Košiciam v štvrťfinálovom zápase
Hostia nastúpili s jasným zámerom predĺžiť sériu a nedovoliť Slovanu postúpiť do finále.
Hokejisti Košíc zvíťazili v piatom zápase semifinále play off Tipsport ligy na ľade Slovana Bratislava 3:0 a znížili stav série na 3:2. Šiesty duel je na programe v utorok 14. apríla o 17.30 h v Košiciach.
Hostia nastúpili s jasným zámerom predĺžiť sériu a nedovoliť Slovanu postúpiť do finále. Po bezgólovej prvej tretine sa ujali vedenia v druhej, keď presne mieril Repčík. Krátko na to dal druhý gól Petráš a rozhodol. Napriek snahe v tretej tretine totiž domáci neprekonali brankára Riečického ani raz, naopak, Petráš ešte prikrášlil výsledok v prospech „oceliarov“ do prázdnej bránky.
semifinále play off Tipsport ligy
piaty zápas /na 4 víťazstvá/:
HC Slovan Bratislava - HC Košice 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly: 23. Repčík (Krivošík), 23. Petráš (Mikúš, Rosandič), 60. Petráš. Rozhodcovia: Stano, J. Konc ml. – Tichý, Kacej, vylúčení: 5:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 8638 divákov.
Slovan: Janus – O'Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko – R. Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Bondra, Solenský, Jendek
Košice: Riečický – Bučko, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dakhnovsky, Kvietok, T. Varga – Mikúš, Jellúš, Petráš – Lamper, Krivošík, Repčík – Rogoň, Havrila, Chovan – Liščinský, Kohút, Plokhotnik
/stav série: 3:2/
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „My sme dnes akoby neboli v zápase od začiatku, boli sme nervózni. Na druhej strane sú to vyrovnané tímy, beriem to tak ako je. Teraz máme jasný cieľ vyhrať šiesty zápas v Košiciach.“
Dan Ceman, tréner Košíc: „Bol to podobný zápas ako ten predošlý, ale v opačnom garde. Rozdiel bol aj v tom, že sme boli na začiatku trpezlivejší. Dnes sme sa chceli sústrediť na obranu a nedovoliť Slovanu, aby sa dostal do vedenia. Potom sme mali skvelú druhú tretinu, našli sme spôsob, ako sa dostať do vedenia. To bolo pre náš veľmi kľúčové. Mojim chlapcom som pred zápasom povedal, že máme v sebe ešte nejaké kúzlo a oni to dnes ukázali. Jednoducho bojujú a bojujú. Som na nich naozaj hrdý. Vraciame sa do Košíc a sústredíme sa na šiesty zápas.“
