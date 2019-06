Futbal dlhoval Kloppovi veľký titul, píšu po „nudnom“ finále Ligy majstrov médiá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

MADRID 2. júna (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool sa stali víťazmi Ligy majstrov v sezóne 2018/2019, keď zdolali hráčov Tottenhamu Hotspur 2:0 v sobotňajšom finále na madridskom štadióne Wanda Metropolitano.Takto reagovali na finálový súboj najprestížnejšej klubovej súťaže zahraničné médiá:"Liverpool vymazal vlaňajšiu finálovú prehru a získal šiestu trofej v Lige majstrov. Mohamed Salah sa pred rokom porúčal z finále príliš skoro, teraz zase veľmi skoro premenil pokutový kop nariadený po diskutabilnej ruke Sissoka. Toto finále len veľmi občasne pripomínalo kvalitou semifinálové kasové trháky. Spurs mali šance na vyrovnanie, ale Alisson zachránil pri možnostiach Son Heung-mina, Lucasa Mouru či Christiana Eriksena. Táto neschopnosť bola nemilosrdne potrestaná v samom závere, keď náhradník Divock Origi zabezpečil Jürgenovi Kloppovi prvú trofej ako trénerovi FC Liverpool.""Šiesta hviezdička prišitá na drese Liverpoolu. Toto najvyššie ocenenie mnohých generácií a futbalových období už má aj partia okolo trénera Jürgena Kloppa. Ten počas štyroch rokov pretvoril FC Liverpool z priemerného klubu Premier League na šampiónov Európy.""Hráči FC Liverpool sú korunovaní za kráľov Európy prvýkrát od roku 2005. Gólovými hrdinami nezabudnutého večera Mo Salah a Divock Origi. Tretie víťazstvo nad Spurs v tejto sezóne prinieslo The Reds najväčšiu trofej v klubovom futbale. Po záverečnom hvizde na Wanda Metropolitono v Madride prepukli obrovské oslavy. Na veľkej párty sa zúčastnili aj partnerky hráčov, ako aj speváčka skupiny Little Mix Perrie Edwardsová.""FC Liverpool kráľom Európy a fanúšikovia môžu začať natierať mesto na červeno. Niektorí už stihli odkázať manželkám, aby sa postarali o deti, lebo v sobotu v noci sa domov nechystali."Liga majstrov (finále): Tottenham Hotspur – FC Liverpool"Červení králi Európy! FC Liverpool v anglickom finále nedoprial Tottenhamu záverečnú radosť. Jeden gól na začiatku a druhý na konci, ale zápas to nebol výnimočný. Všetko to úžasné, magické a extravagantné, čo sprevádzalo Liverpool aj Tottenham na ceste do finále, v Madride akoby vyprchalo. Trofej je však v správnych rukách.""FC Liverpool víťazom škaredého anglického finále. V nepeknom zápase, v ktorom lopta lietala hráčom na všetky strany, Liverpool napokon pretlačil Tottenham. Otázkou zostáva, čo by vo finále ponúkol Ajax Amsterdam.""Vyzdvihnutie medzi Bohov! História Liverpoolu opradená mýtmi a symbolmi obsahuje už aj šiestu európsku trofej. Od skladieb Beatles cez Dalglishove pehy, Rushove fúzy až po Salahove kučery. Tí všetci sa dotkli oblohy. Stále platí to legendárne ´You will never walk alone´. Futbal vraj dlhoval Kloppovi veľký titul. Už nedlhuje.""Čo Klopp sľúbil, to aj splnil. FC Liverpool je najlepší futbalový klub v Európe.""Kloppova kliatba je už minulosť. Vyhnali ju jeho hráči FC Liverpool, ktorí opäť majú v zbierke kráľovskú futbalovú trofej. Bleskový gól Salaha, žolík Origi na konci a Liverpool je víťaz Ligy majstrov.""Po roku to už vyšlo. Nudné finále rozhodol Salah. Už po tridsiatich sekundách zahral Sissoko rukou a rozhodca Skomina ukázal na biely body. Salah sa z pokutového kopu nemýlil, ale rýchly gól zápasu skôr uškodil. Pohľadných akcií bolo málo, vzduchom lietali vysoko nakopávané lopty, šance sa rodili ťažko. Tottenhamu nepomohol ani Harry Kane, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení členka."