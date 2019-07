Futbal-EL: Šatka bude proti Cracovii kapitánom DAC: Veľká česť

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dunajská Streda 10. júla (TASR) - FC DAC 1904 Dunajská Streda zabojuje v úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej ligy (štvrtok 11. júla, 20.30 h) proti Cracovii Krakov už bez niektorých kľúčových futbalistov. Káder fortunaligového vicemajstra v lete opustili Tomáš Huk, Souleymane Kone či Christián Herc, na Ľubomíra Šatku čaká rozlúčkový domáci zápas pred prestupom do Lechu Poznaň.Tréner DAC Peter Hyballa mal už na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii jasno, koho pošle na trávnik od výkopu:Tento týždeň pribudol do kádra venezuelský útočník Eric Ramirez.pokračoval Hyballa.Cracovia sa podľa nemeckého trénera prezentuje odlišným štýlom než Dunajská Streda:Šatka absolvuje posledný zápas v MOL Aréne, v ktorom si navlečie kapitánu pásku.Hostia skončili v minulej sezóne na štvrtom mieste poľskej ligy, vďaka čomu môžu účinkovať v EL.povedal tréner Krakovčanov Michal Probierz, ktorý na margo svojich slovenských zverencov uviedol, že Michal Peškovič a Milan Dimun sú nachystaní nastúpiť. Situácia Michala Sipľaka je neistá, jeho stav posúdia pred zápasom. Jaroslav Mihalík ani Tomáš Vestenický nepricestovali, do 19. júla dostali voľno.dodal hosťujúci kapitán Janusz Gol.