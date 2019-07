WIMBLEDON: Federer postúpil do 13. semifinále, zaznamenal 100. výhru

Na snímke švajčiarsky tenista Roger Federer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Roger Federer (2-Švajč.) - Kei Nišikori (8-Jap.) 4:6, 6:1, 6:4, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 10. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa trinástykrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrťfinále zdolal ako nasadená dvojka Japonca Keia Nišikoriho 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 a zaznamenal jubilejné 100. víťazstvo na tráve All England Clubu. Osemnásobný wimbledonský šampión nastúpi v piatok v dueli o postup do finále proti víťazovi súboja medzi Španielom Rafaelom Nadalom a Američanom Samom Querreym.Nišikori začal proti Federerovi odvážne, vďaka kvalitným returnom hneď v úvodnom geme zobral súperovi podanie a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. V treťom geme Federer otočil z 0:40 a podržal si servis, no prvý set už nezachránil. V druhom dejstve Federer zrýchlil hru, pridal na agresivite, zlepšil returny a získal ho jasne vo svoj prospech. Nišikori nedokázal udržať vysoké tempo, jeho údery už nemali takú rýchlosť ani razanciu.Aj v treťom sete mal navrch Federer. Suverénne si vyhrával svoje podania a takmer pri každom servise Japonca sa dostal k brejkbalom. Podanie Nišikoriho prelomil za stavu 3:3 v geme, v ktorom predviedol dve ukážkové obhodenia halfvolejom, a ujal sa vedenia 2:1 na sety. O osude štvrtého dejstva rozhodol brejk za stavu 4:4. Federer postúpil už do svojho 46. grandslamového semifinále.