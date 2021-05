Futbal-FL: Slovan v 160. ligovom derby prehral v Trnave 0:3

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali so Spartakom Trnava 0:3 v nedeľnom 160. derby v rámci 7. kola nadstavby Fortuna ligy 2020/2021 v skupine o titul. Obhajca titulu prehral štvrtý ligový duel v tejto sezóne a nevyužil šancu získať tretí titul za sebou, resp. jedenásty v ére samostatnosti. Pred druhou Dunajskou Stredou má tri kolá pred koncom náskok sedem bodov a 9. mája hostí DAC na Tehelnom poli.

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 3:0 (1:0)





Góly: 20. a 84. Ristovski (oba z 11 m), 76. Yusuf, ŽK: Savvidis, Mikovič, Vlasko, P. Karhan - Holman, De Marco, Nono, ČK: 87. P. Karhan (Spartak). Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Jekkel, bez divákov



Spartak: Takáč - Koštrna, Grič, Twardzik, Mikovič - Savvidis (81. Benovič) - Cabral, Bukata (86. P. Karhan), Vlasko (73. Iglesias), Bamidele Yusuf (86. Yao) - Ristovski



Slovan: Greif - Pauschek (85. Medveděv), Abena, Božikov, De Marco - Bajrič (61. Weiss), Nono - Čavrič (68. Daniel), Holman, Ratao (85. Henty) - Strelec

Pred úvodným výkopom derby medzi Spartakom Trnava a Slovana Bratislava zagratuloval domáci klub Karolovi Peczemu k jeho 75. narodeninám, ktoré oslávil ešte vo februári. Pre pandemické opatrenia sa však skôr na trnavský štadión nedostal. Prvú šancu derby mal Spartak, Ristovski hneď v druhej minúte pretlačil v šestnástke Božikova, no zakončil do bočnej siete. Na opačnej strane si Takáč s prehľadom poradil s priamym kopom Nona. "Belasí" v prvom polčase držal viac držali loptu, do nebezpečnejších situácií sa ale dostávali domáci. V 17. minúte musel Greif vyrážať tečovanú strelu Vlaska spoza pokutového územia. Trnavčania sa ujali vedenia v 20. minúte, penaltu nariadenú po ruke Nona v pokutovom území bezpečne premenil Ristovski. Po polhodine hry vyšla "andelom" kombinačná akcia, Mikovič z čiary ešte stihol zacentrovať na zadnú žrď na Cabrala, ktorý z voleja tesne minul cieľ. Potom mohol udrieť Slovan, akciu potiahli Holman a Nono, z hranice pokutového územia napriahol Ratao a opečiatkoval brvno. V závere prvého dejstva ešte nepresne vystrelil Vlasko.

Hostia po návrate z kabíny zvýšil obrátky. Po rýchlej kontre hasil v poslednej chvíli pred nabiehajúcimi slovanistami sklzom Koštrna. Po rohovom kope Nona vytiahol Takáč výborný zákrok po hlavičke Strelca. Trnavský brankár si postrážil aj nepríjemný center Holmana z priameho kopu, Čavrič neskôr pálil vysoko nad. Spartak sa postupne otriasol a opäť začal byť nebezpečný. Trnavské vedenie mohol zvýšiť Bukata, odrazenú loptu po rohovom kope napálil presne do miest, kde stál Greif. Bukata bol pri chuti, šťastie skúsil aj ďalekonosným pokusom, no ani ten v sieti neskončil. V 71. minúte zachytil Vlasko zlú rozohrávku Slovana, vyslal do kontry Ristovskeho, po ktorého rane predviedol efektný zákrok Greif. Aktivita domácich priniesla gólové ovocie v 76. minúte. Iglesias prihral do pokutového územia Cabralovi, jeho strieľaná prihrávka na zadnú žrď našla Bamideleho a nigérijský útočník zblízka zvýšil na 2:0. V 84. minúte kopali "červeno-čierni" druhý pokutový kop. Po faule De Marca na Koštrnu premenil jedenástku opäť Ristovski. V 86. minúte vybehol na ihrisko na svoj ligový debut Patrik Karhan, syn bývalého reprezentanta Slovenska Miroslava Karhana. Na trávniku však pobudol len veľmi krátko, v hlavičkovom súboji nešťastne zranil Božikova a rozhodca mu ukázal červenú kartu. O jedného menej napokon dohrávali aj "belasí", keďže Božikov pre zranenie nemohol pokračovať v hre.

Hlasy po zápase:



Darko Milanič, tréner Slovana: "Dnes sme nedosiahli náš cieľ, mali sme veľmi dobrú príležitosť ukázať v derby proti solídnemu súperovi, že máme kvalitu. Mohli sme vyhrať titul, ale všetko sa od začiatku kazilo. Nezačali sme dobre, boli sme pod tlakom, volili sme zlé riešenia, neskoro sme boli pri druhých loptách. Medzi prvým a druhý gólom sme mali niekoľko šancí, ale nebolo ich dosť. Po druhom inkasovanom góle to už bolo v našom podaní zlé. Je to škoda, nezískali sme ešte titul, ale stále máme šancu to urobiť v ďalšom kole."

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Chceli sme sa udržať na víťaznej vlne a emócii a z toho ťažiť. Od začiatku sme sa chceli sústrediť na svoju hru. To sa nám darilo. Chalani boli v podstate celý zápas na ihrisku lepší, víťazstvo si určite zaslúžili. Vyhrať dvakrát po sebe so Slovanom, to už je veľká vec. Chalani si zaslúžia absolutórium, sú na ihrisku výborní. Naposledy Trnava porazila Slovan dvakrát po sebe pred osemnástimi rokmi. Chceli sme aj túto sériu zahodiť, sme šťastní, že sme boli pri tom."

Spartakovci si vypracovali v závere ešte dve veľké šance, najprv nepresne mieril Cabral a chvíľu na to Mikovič volil v koncovke silu namiesto technického riešenia. Strelcov priamy kop v závere Takáč bez problémov chytil a keď Holman trafil z poslednej akcie len do brvna, ostalo v platnosti 3:0. Spartak Trnava zvíťazil v derby a stále môže útočiť na druhé miesto tabuľky. Majstrovské oslavy Slovana sa odkladajú minimálne o týždeň.

skupina o titul





FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 2:1 (1:1)



Góly: 16. Davis (z 11 m), 68. Taiwo – 30. Paur. Rozhodovali: Smolák – Hancko, Ferenc, ŽK: Jedlička - Slebodník, Anang, Paur, Minárik, cca 30 divákov



DAC: Jedlička - Blackman, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis - Divkovič, Schäfer, Balič, Andzouana (76. Njie) – Nebyla (63. Moumou), Taiwo (81. Nicolaescu)



Žilina: Petráš - Anang, Kopas, Minárik, Javorček - Fazlagič – Gono (55. Myslovič), Bernát – Kaprálik (55. Rusnák), Slebodník (55. Ďuriš), Paur (65. Kurminowski)







AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:0 (1:0)



Góly: 49. a 86. Ghali, 27. Kadák. Rozhodovali: Micheľ – Košecký Kmec, ŽK: Yem, Križan - Čögley



Trenčín: Kukučka – Yem, Šulek, Križan, Pirinen – Kadák (82. Corryn), El Mahdioui, Zubairu – Gaži (70. Lavrinčík), Ikoba (88. Čatakovič), Ghali (88. Tučný)



ViOn: Chovan – Čögley, Moško, Chren, Kyziridis (68. Vujič) – Tóth (46. Orávik), Sloboda (90. Haspra) – Hrnčár (89. Mihálik), Grozdanovski, Šmatlák (72. Ďubek) – Balaj

tabuľka





1. Slovan 29 20 5 4 72:26 65



2. Dunajská Streda 29 17 7 5 62:37 58



3. Trnava 29 17 2 10 47:34 53



4. Žilina 29 13 6 10 62:47 45



5. Zlaté Moravce 29 11 6 12 41:42 39



6. Trenčín 29 8 7 14 37:53 31