MS 2021: Slováci zvíťazili v príprave nad Rakúskom

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v nedeľnom prípravnom stretnutí pred MS nad Rakúskom 2:0. V Piešťanoch položili základ triumfu už v prvej tretine, v ktorej skórovali v presilovkách Miloš Roman a Adrián Holešinský. Čisté konto si udržal brankár Július Hudáček.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho nadviazali na sobotné víťazstvo 3:1 v prvom dueli s Rakúskom. V doterajších šiestich prípravných zápasoch dosiahli tri víťazstvá v riadnom hracom čase, jedno po predĺžení, jedno po nájazdoch a pripísali si jednu prehru po predĺžení. Pred MS v Rige ich čaká ešte dvojzápas v Prahe proti domácemu Česku (6. a 7. mája).

Slovensko - Rakúsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Góly: 13. Roman (Faško-Rudáš), 17. Holešinský (Krištof, Faško-Rudáš). Rozhodovali: Stano, Lokšík – Synek, D. Konc ml. (všetci SR), vylúčení: 7:13 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Slovensko: J. Hudáček – Nemec, Jánošík, Kňažko, Koch, Grman, Ďaloga, Bučko, Gachulinec – Liška, Sukeľ, Slafkovský – Faško-Rudáš, Krištof, Holešinský – Regenda, Roman, Hrehorčák – Buc, Kollár, Fominych



Rakúsko: Starkbaum – Maier, Hackl, Zündel, Wolf, Jakubitzka, Kirchschläger, Schnetzer, Brunner - Umler, Rauchenwald, Richter - Huber, Baumgartner, Harnisch – Schwinger, Nissner, Spannring - Thaler, Maxa, Antonitsch

O prvý rozruch sa postarala štvrtá formácia SR vedená Kollárom, ktorá zavrela súpera v obrannom pásme a viackrát nebezpečne ohrozila brankára Starkbauma. Prvú vyloženú šancu si vypracoval v 7. min Liška, ktorý sa kľučkou zbavil Hackla, ale Starkbaum jeho blafák prečítal. Obrovský nápor Slovákov pokračoval, Krištof vyzval k zakončeniu Faška-Rudáša, ktorého strelu stihla rakúskeho obrana v poslednej chvíli zblokovať. Starkbaum si držal čisté konto aj po presilovkovej šanci Holešinského. Gólovo vyšla až netradičná presilovková kontra druhého slovenského útoku, keď v 13. min po prihrávke Faška-Rudáša prekonal rakúskeho brankára bekhendom Roman - 1:0. V 17. min pridal druhý gól Holešinský, ktorý dorazil do siete puk po zakončení Krištofa.



V druhej časti domáci ďalej herne dominovali, Rakúšania však už lepšie napádali a dávali si väčší pozor na chyby v defenzíve. A dokázali aj sami pohroziť v presilovke, ako to ukázal Richter v 28. min, keď zblízka dorážal len do betónu Hudáčka. Na druhej strane sa neujala strela Ďalogu po vysunutí od Lišku. V 35. min slovenská obrana zabudla v oslabení na Richtera, ktorý sa ocitol sám pred bránkou, ale trafil iba dobre postaveného Hudáčka. Slováci stratili v druhej tretine Michala Krištofa, ktorý odstúpil z hry pre zranenie.



Rakúšania stále cítili šancu na dobrý výsledok a hneď v úvode tretej tretiny mohol po zaváhaní Jánošíka a prihrávke Richtera znížiť úplne voľný Rauchenwald, vyznamenal sa Hudáček. Súper citeľne pritvrdil, nepríjemný "hit" od Hubera inkasoval obranca Kňažko, ktorý bol po zákroku otrasený, ale zápas dohral. Slováci si kontrolovali vývoj a mali príležitosti aj na navýšenie náskoku. V 45. min Kollár mieril spomedzi kruhov vysoko nad, v presilovke potom neuspeli v dorážkach Holešinský a Liška. Rakúšania si museli pomáhať faulami, po vylúčeniach Jakubitzku a Spannringa mali Slováci možnosť hrať presilovku o dvoch hráčov, ale predčasne ju ukončili Regenda, ktorý vyzval na pästný súboj Hackla, a ďalším faulom Faško-Rudáš. Následne sa museli domáci brániť v oslabení, v ňom unikol rakúskej obrane Buc, Starkbauma v nájazde neprekonal. Skóre sa nezmenilo ani pri šanci Fominycha, či šikovnom teči Regendu po strieľanej prihrávke Nemca. Rakúšania sa už nedostali ani k záverečnej power play, snahu o vyrovnanie definitívne zmaril faulom Rauchenwald.

hlasy po zápase:



Craig Ramsay, tréner SR: "Po prvej tretine to už nebol hokejový zápas. Nemám rád taký hokej, to nebolo o korčuľovaní, o prihrávkach. Som sklamaný zo spôsobu hry súpera, bolo to hlúpe. Som hrdý, ako naši hráči hrali, bojovali, ale neviem pochopiť, ako môže niekto takto hrať, snažiť sa zraniť protihráča... Som z toho sklamaný. To, čo hrali Rakúšania, to nebolo o hokeji. My takto špinavo nehráme. Krištof by mal byť v poriadku, niečo si podvrtol, nechali sme ho radšej odpočinúť. Noví hráči ako Regenda, Roman a Hrehorčák podali solídny výkon, naskočili do tímu a odviedli dobrú prácu. Som veľmi potešený ich hrou. Rovnako som spokojný aj s výkonom brankára Hudáčka. V úvode nemal veľa práce, ale potom predviedol niekoľko dôležitých zákrokov."



Adrián Holešinský, autor druhého gólu SR: "Bol to strašne fyzický zápas. Nečakali sme, že budú Rakúšania takto hrať, bolo to od nich až nepekné. Zvládli sme to, vyhrali sme, dúfam, že chalani nemajú žiadne vážne zranenia. Verím, že v ďalších zápasoch ešte zlepšíme efektivitu v presilovkách."



Adam Liška, útočník SR: "Bolo tam niekoľko zákrokov, situácií, v ktorých by sa už súboje nemuseli dohrávať, ale Rakúšania ich dohrávali. Snažili sme sa s tým niečo urobiť ako tím. Je škoda, že sa také zákroky stali. Dlhodobo nestrieľame veľa gólov, z takého tlaku, aký sme si vypracovali, by sme mali viac vyťažiť."



Július Hudáček, brankár SR: "Rakúšania mali v úvode menej striel, ale potom si vypracovali pár šancí, na ktorých som sa chytil. V takýchto zápasoch, v ktorom súper nemá veľa šancí, si aspoň môžem odskúšať komunikáciu so spoluhráčmi. Z každého zápasu sa treba nejako poučiť. Tie ďalšie budú ale kvalitatívne niekde úplne inde."