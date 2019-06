Futbal: Španieli postúpili do semifinále ME hráčov do 21 rokov

Ilustračný snímok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ME futbalistov do 21 rokov - A-skupina:



Reggio Emilia



Belgicko - Taliansko 1:3 (0:1)



Góly: 79. Verschaeren - 44. Barella, 53. Cutrone, 89. Chiesa, ČK: 90.+3 Mbenza (Belg.)



Bologna



Španielsko - Poľsko 5:0 (3:0)



Góly: 17. Formals, 35. Oyarzabal, 39. Ruiz, 71. Ceballos, 90. Mayoral

tabuľka:



1. Španielsko 3 2 0 1 8:4 6



2. Taliansko 3 2 0 1 6:3 6



3. Poľsko 3 2 0 1 4:7 6



4. Belgicko 3 0 0 3 4:8 0

Reggio Emilia/Bologna 22. júna (TASR) – Španielsko zvíťazilo v sobotňajšom stretnutí A-skupiny majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov v Taliansku a San Maríne nad Poľskom vysoko 5:0. O triumfe mladí Španieli rozhodli už v prvom polčase troma gólmi. Do semifinále postúpili ako víťaz skupiny.V druhom zápase domáci Taliani zdolali Belgicko 3:1. O poradí na prvých troch miestach rozhodli vzájomné zápasy v tabuľke troch, keďže Španieli, Taliani aj Poliaci nazbierali po 6 bodov. Taliani skončili druhí a budú čakať na výsledky súbojov ďalších skupín, či postúpia do semifinále ako najlepší druhý tím.