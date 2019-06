Brazília deklasovala Peru, Tite: Jeden z našich najlepších zápasov

Futbalista Venezuely Darwin Machis sa teší po strelení gólu v zápase A-skupiny proti Bolívii na 46. ročníku Copa America v meste Belo Horizonte 22. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Copa America



A-skupina:



Belo Horizonte



Bolívia - Venezuela 1:3 (0:1)



Góly: 83. Justiniano - 2. a 55. Machis, 87. Martinez



Sao Paulo



Peru - Brazília 0:5 (0:3)



Góly: 12. Casemiro, 19. Firmino, 32. Everton, 53. Alves, 90. Willian

tabuľka



1. Brazília 3 2 1 0 8:0 7



2. Venezuela 3 1 2 0 3:1 5



2. Peru 3 1 1 1 3:6 4



4. Bolívia 3 0 0 3 2:9 0

Sao Paulo 23. júna (TASR) - Brazílski futbaloví reprezentanti zvíťazili vo svojom treťom zápase v A-skupine Copa America nad Peru vysoko 5:0 a postúpili do štvrťfinále. Pridali sa tak ku Kolumbii a obhajcovi z Čile, ktorí sa do neho kvalifikovali už po dvoch víťazných súbojoch v ich skupinách.Domáci tím mal na štadióne v Sao Paule prevahu a rozhodol už v prvom polčase po góloch Casemira, Firmina a Evertona. V druhom dejstve sa ešte strelecky presadili Dani Alves a Willian a "kanárici" sa so 7 bodmi stali víťazmi skupiny.pochvaľoval si kouč Brazílčanov Tite.Peruánci horeli v obrane a nepodržal ich ani brankár Pedro Gallese, ktorý mal prsty vo viacerých góloch.priznal útočník Jefferson Farfan.V druhom súboji v Belo Horizonte zvíťazila Venezuela nad Bolíviou 3:1 a tiež prenikla medzi elitnú osmičku, keď na turnaji ešte neprehrala.uviedol pre oficiálnu stránku turnaja strelec tretieho venezuelského gólu Josef Martinez. Tretie skončilo so 4 bodmi Peru a bude čakať na výsledky ďalších zápasov, ktoré určia poradie v tabuľke tretích tímov.