Futbalista Richarlison prestúpil z Watfordu do Evertonu

Na archívnej snímke Harry Kane (vpravo) a Richarlison. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 25. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Richarlison prestúpil z klubu anglickej Premier League FC Watford do konkurenčného FC Everton. Vedenie "Toffies" zaplatilo za 21-ročného útočníka 40 miliónov britských libier (v prepočte približne 45 mil. eur) a podpísalo s ním päťročný kontrakt.Richarlison tak nasledoval kroky trénera Marca Silvu, ktorý prišiel z Watfordu do Evertonu po skončení sezóny 2017/2018.citovala Brazílčana agentúra AP.Mládežnícky reprezentant "kanárikov" prišiel do Watfordu pred rokom z brazílskeho Fluminense za 11,2 mil. libier (cca 12,6 mil. eur). Vo svojej premiérovej sezóne v anglickej lige strelil päť gólov.