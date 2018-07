NHL: Orpik sa vrátil do Washingtonu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. júla (TASR) - Americký hokejový obranca Brooks Orpik je po mesiaci opäť člen Washingtonu. Capitals ho síce po zisku Stanleyho pohára z dôvodu zníženia napätého platového rozpočtu vymenili do Colorada, ale vedenie Avalanche ho následne vyplatilo zo zmluvy a skúsený zadák sa tak potom mohol vrátiť do hlavného mesta USA, aj keď za znížených finančných podmienok."Caps" podpísali v utorok s 37-ročným veteránom ročný kontrakt na milión dolárov, ďalších 500.000 môže získať prostredníctvom bonusov. Ak by ich dosiahol, prakticky by zarobil toľko, čo by dostal pred vykúpením. Stará zmluva mu garantovala ešte jeden rok s platom 4,5 milióna USD, tým, že ho Colorado z nej vyplatilo, musí mu na základe ligových pravidiel uhradiť ešte 1,5 milióna v každej z nasledujúcich dvoch sezón.Defenzívny špecialista hrá za Washington od roku 2014, predtým získal majstrovský pohár aj s Pittsburghom (2009). V uplynulom ročníku nazbieral v 81 zápasoch základnej časti 10 bodov za asistencie, v play off pomohol Capitals k zisku Stanley Cupu piatimi bodmi (1+4) v 24 dueloch. Bývalý reprezentant USA má v zbierke aj striebro zo ZOH 2010.citovala agentúra AP generálneho manažéra Capitals Briana MacLellana.Washington vymenil Orpika do Colorada spoločne s brankárom Philippom Grubauerom, aby získal pod platovým stropom priestor na zmluvy pre obrancov Johna Carlsona, Michala Kempného a krídelníka Devanteho Smith-Pellyho. Spomedzi obmedzených voľných hráčov potrebujú Capitals ešte podpísať silového útočníka Toma Wilsona.