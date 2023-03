Futbalista roka je Škriniar, v prvej trojke bol aj Hamšík a Weiss st. naznačil svoje plány (foto)

Lobotka skončil druhý

Do Siene slávy aj Čapkovič a Seman

21.3.2023 (SITA.sk) - Najlepším slovenským futbalistom v roku 2022 bol obranca a reprezentačný kapitán Milan Škriniar . Hráč talianskeho Interu Miláno triumfoval v ankete Futbalista roka po štvrtý raz v kariére.„Veľmi si vážim podporu najbližších aj fanúšikov," povedal 28-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Svoj hlas v tejto kategórii odovzdalo 92 odborníkov, Škrinar bol na 52 lístkoch na 1. mieste. Na druhom mieste skončil iný legionár z Talianska - defenzívny záložník SSC Neapol Stanislav Lobotka , ktorý dostal o 18 hlasov menej ako Škriniar.Na pódiu sa ocitol aj rekordér a 8-násobný víťaz ankety Marek Hamšík , ktorý skončil v najlepšej trojke po šestnásty raz v sérii. „Musím byť na seba hrdý. Zároveň hovorím, že každé jedno ocenenie si veľmi vážim," poznamenal Hamšík.V kategórii hráčov do 21 rokov triumfoval Tomáš Suslov z holandského FC Groningen . Vo fanúšikovskom hlasovaní zasa zvíťazil spomenutý Lobotka, ktorý pod Vezuvom zažíva životnú sezónu a s mužstvom „partenopei“ kráča za majstrovským titulom v talianskej Serie A Medzi trénermi sa z víťazstva po piaty raz v kariére radoval kouč ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. „Som tu možno poslednýkrát. Mám trošku iné plány," naznačil skúsený kouč, no bližšie nekonkretizoval, čo mal na mysli.Za najlepšiu slovenskú futbalistku uplynulého roka vyhlásili Dominiku Škorvánkovú . Do Siene slávy slovenského futbalu uviedli ďalších päť laureátov - Jána Čapkoviča, Stanislava Semana, lekára Jána Michalka a in memoriam Kolomana Gögha a Karola Poláka.Premiérovo bol organizátorom ankety samostatne SFZ, nové bolo hlasovanie prostredníctvom čerstvo vzniknutej Slovenskej futbalovej akadémie. Jej členmi sú predchádzajúci víťazi ankety, bývalí a súčasní reprezentační tréneri A-tímu a dvadsaťjednotky, aktuálni tréneri ligových tímov, súčasní reprezentační tréneri všetkých mužských a ženských mládežníckych výberov, bývalí reprezentanti a laureáti Siene slávy slovenského futbalu.Zo 73 členov SFA využilo právo hlasovať 58, na ankete sa podieľalo aj 34 zástupcov médií.