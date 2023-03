Tréner Weiss naznačil koniec, Hamšík svoju budúcnosť pri reprezentácii

Marek Hamšík obsadil v ankete Futbalista roka 2022 tretie miesto. Svoju výnimočnosť potvrdil nielen týmto umiestnením, ale najmä faktom, že počas 16 rokov nechýbal ani raz v prvej trojke. Slovenskí fanúšikovia by ho o rok mohli počas vyhlasovania ankety vidieť už v inej pozícii. Tridsaťpäťročný stredopoliar naznačil po pondelkovom galavečere ďalšie smerovanie vo svojej futbalovej budúcnosti, rovnako ako tréner roka 2022 Vladimír Weiss st.





Hamšík získal v ankete za uplynulý rok 215 hlasov, viac ich dostali len druhý Stanislav Lobotka a víťaz Milan Škriniar. "Je to úžasné. Veľmi si to vážim a som na to aj patrične hrdý," povedal Hamšík.Obaja hráči, ktorí skončili pred ním, hrajú ligu v Taliansku, kde aj on pôsobil väčšinu kariéry. "Je nám to blízke, hráčom táto liga vyhovuje. Som rád, že sa chalanom darí. Škriniar má titul s Interom Miláno a verím, že teraz ho pridá aj Stano Lobotka."Hamšík oblieka dres tureckého Trabzonsporu, zmluva mu vyprší toto leto. Turecké médiá nedávno zverejnili informáciu, že bývalý slovenský reprezentant by mal ukončiť kariéru v Slovane Bratislava. Na Slovensku sa však viac šepká o tom, že by mal po konci sezóny doplniť realizačný tím Francesca Calzonu na reprezentačnej lavičke. "Turecké médiá možno mali nejaké predstavy, že pôjdem do Slovana. Ja som tomu bol naklonený pred dvoma rokmi. Vtedy to nevyšlo, teraz je pre mňa už asi neskoro. Mal som debatu s pánom Kováčikom, ktorý mi predostrel jeho víziu. A tá sa mi páčila. Ale nebolo by to fér voči Trabzonsporu, aby som sa teraz vyjadril. Mám ešte platnú zmluvu. Možno som sa už rozhodol a to rozhodnutie padne v lete," uviedol Hamšík.Prekvapivé slová vyriekol po prevzatí ceny aj najlepší tréner roka Vladimír Weiss. Ten ešte na pódiu povedal: "Možno som tu poslednýkrát. Mám možno nejaké iné plány, uvidíme, čo prinesie budúcnosť." Po skončení galavečera pred novinármi uviedol: "Nechám si to pre seba, nechajte sa prekvapiť."Weiss dostal cenu pre trénera roka po piaty raz a tretíkrát po sebe. V roku 2020 ju dostal za úspešné pôsobenie na lavičke gruzínskej reprezentácie. "Tri roky nie je tak dávno. Vrátil som sa do najlepšieho klubu u nás. Prečo sa mi darí? Možno je to o skúsenosti, vzťahu k futbalu a k hráčom, to je tajomstvo trénerstva. Musíte rozumieť hráčom a ich duši. Do Slovana som sa vrátil kvôli synovi Vladovi a Ivanovi Kmotríkovi staršiemu. On mi dal šancu ako mladému trénerovi. Ale hlavne kvôli Vladovi, ktorý ukazuje, že vie hrať futbal a že vie dať emóciu kabíne i ľuďom."K synovi ešte uviedol, že si ho vie predstaviť v budúcnosti ako dobrého trénera. Vladimír Weiss mladší skončil v tohtoročnej ankete najlepších futbalistov na piatom mieste. Nedávno získal cenu pre najlepšieho hráča sezóny vo Fortuna lige. "Je skvelý vodca, má vášeň pre futbal, rozumie mu a ľudia idú za ním. Bol by skvelý tréner," myslí si Weiss starší.Bývalý reprezentačný kormidelník bude pozorne sledovať aj štart Slovenska do kvalifikácie o ME 2024. "Nepatríme s týmto kádrom do piateho koša. Ja si neviem predstaviť, že by som po štyroch prehrách, alebo remízach, ešte sedel na lavičke reprezentácie. Zahraničný tréner to má ťažšie, ale je chránený pred médiami. Tlak on má týmto odbúraný, ja som si to zažil, keď som pracoval mimo Slovenska. Je to teraz len na ňom a na hráčoch," uzavrel Weiss.