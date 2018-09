Futbalista Sane opustil nemecký tím, údajne pre súkromné dôvody

Leroy Sane, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Leroy Sane opustil v piatok pre súkromné dôvody národný tím, dva dni pred nedeľňajším prípravným zápasom proti Peru. Informovala o tom agentúra DPA.Sane hral vo štvrtok v prípravnom zápase proti majstrom sveta z Francúzska, keď ako striedajúci hráč prišiel na ihrisko v 83. minúte. Neskôr opustil tímový hotel v Mníchove z osobných dôvodov po konzultácii s trénerom" Joachimom Löwom. Uviedla to vo vyhlásení Nemecká futbalová federácia (DFB).Okolo nemeckého útočníka sa naposledy rozpútala veľká diskusia po tom, čo ho Löw nenominoval do 23-člennej nominácie na MS do Ruska. Pred zápasom s Francúzskom ho spoluhráč Toni Kroos chválil, ale aj kritizoval.povedal Kroos na tlačovej konferencii.