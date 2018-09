Rodriguez je víťazom 13. etapy Vuelty, Herrada si udržal červený dres

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Camperona 7. septembra (TASR) - Španielsky cyklista Oscar Rodriguez z baskického tímu Euskadi-Murias sa stal nečakane víťazom 13. etapy 73. ročníka Vuelty. Na 174,8 km dlhej trati so štartom v Candas a cieľom na vrchole La Camperona triumfoval pred Poliakom Rafalom Majkom. Tretí skončil Belgičan Dylan Teuns. Červené tričko pre lídra celkového poradia si udržal Španiel Jesus Herrada zo stajne Cofidis.Na jazdcov čakala v piatok náročná trasa s tromi horskými prémiami. Už pri prvom stúpaní na vrchol La Madera 21 kilometrov po štarte sa na čele vytvorila 32-členná skupina, v ktorej mal až päťnásobné zastúpenie tím Lotto Soudal. Sto kilometrov pred cieľom mali cyklisti v úniku vyše deväťminútový náskok. Pri stúpaní na Puerto de Tarna pelotón znížil stratu na šesť minút.Tridsaťpäť kilometrov pred cieľom sa ocitol na zemi Američan Ben King. Jeden z favoritov na celkový triumf jazdil niekoľko minút v dlhej doprovodnej kolóne, no dokázal sa vrátiť späť do vedúcej skupiny. Desať kilometrov pred cieľovou páskou bolo jasné, že o všetkom rozhodne obávané záverečné 24-percentné stúpanie na La Camperona. Na jeho začiatku nastúpil Majka, no 1,5 km pred cieľom ho predstihol 23-ročný Rodriguez a zaknihoval najväčší úspech v profikolotoči.