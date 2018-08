Futbalisti DAC Dunajská Streda remizovali v 6. kole s Žilinou 0:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina 0:0



Rozhodovali: Glova – Somoláni, Galo, ŽK: Koštrna, Davis, Šimčák - Fazlagič, Diaz, ČK: 90.+1 Diaz (Žilina) po 2. ŽK, 7463 divákov



Zostavy a striedania:



Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Huk, Šatka, Davis (64. Šimčák) – Kalmár, Herc, M. Vida – Pačinda, Bayo, K. Vida (79. Treťjakov)



Žilina: Holec – Sluka, Šušnjar, Kaša, Anang – Škvarka (89. Holúbek), Fazlagić, Káčer – Diaz, Boženík (80. Balaj), Tomič (83. Gerebenits)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 25. augusta (TASR) - Bezgólovo sa skončil zápas 6. kola slovenskej futbalovej Fortuna ligy v Dunajskej Strede s Žilinou. 7463 divákov videlo iba šesť žltých kariet, u Diaza zo Žiliny dvakrát.Útočná aktivita bola na začiatku na strane domácich. Dvakrát vystrelil Pačinda, potom sa v dvoch šanciach objavil Bayo. Ten však mal vyloženú príležitosť najmä po viac než polhodine hry, keď sa po prihrávke Herca sám rútil na hosťujúceho brankára Holeca, ktorý vybehol a zabránil gólu. Pred prestávkou sa o otvorenie skóre opäť pokúšal Pačinda, ale ani ďalšie jeho zakončenie nezapadlo do siete. Krátko po zmene strán mal Bayo druhý "samostatný nájazd", aj po druhý raz bol v mikrosúboji úspešný Holec. Dorážku Pačindu zblokovala obrana. Žilina sa dostala do šance po vyše hodine hry, domáci brankár Jedlička zneškodnil pokus Boženíka, ktorý to onedlho vyskúšal aj volejom. Jedlička sa vyznamenal aj po vydarenej akcii hostí, na ktorej konci bol Škvarka. Huk neskôr zblokoval strelu Boženíka a v závere nerozhodol ani striedajúci Žilinčan Balaj, ktorého hlavičku chytil Jedlička. Hostia dohrávali v nadstavenom čase bez vylúčeného Diaza.