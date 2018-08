Na Turnaji SNP v džude zo Slovákov s víťazstvom vo finále iba Žilka

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Finálové výsledky



muži



-60 (poradie určené v skupine): 1. Dalibor Ďurčo (SR), 2. Michal Dyba (Poľ.)



-66: Alister Ward (Fr.) - Matej POLIAK (SR) waza-ari



-73: Pawel Wawryczek - Tomasz Kowalski (obaja Poľ.) ippon



-81: Kirylo Veselovsky - Pawel Kurtyka (obaja Poľ.) ippon



-90: Peter ŽILKA (SR) - Rafal Kozlowski (Poľ.) ippon



-100 (Memoriál Zoltána Pálkovácsa): Tomasz Szczepaniak - Oleksij Lysenko (obaja Poľ.) ippon



+100 (v skupine): 1. Artur Pujszo (Poľ.), 2. Lukáš Hlaváček (ČR)



ženy



-52 (v skupine): 1. Julianna Siweková (Poľ.), 2. Serve Maudová (Fr.)



-57 (v skupine): 1. Katharina Fabianová (Rak.), 2. Emilie Pegoudová (Fr.)



-63 (v skupine): 1. Michaela Kulíková (ČR), 2. Marlies Priesnerová (Rak.)



+63: Marie Moulinová (Fr.) - Iris Benjaminsová (Hol.) ippon





Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Na 34. ročníku džudistického Turnaja SNP sa v hale na banskobystrických Štiavničkách naplno zo Slovákov presadil vo finále len Peter Žilka. V hmotnosti do 90 kg zvíťazil nad Poliakom Rafalom Kozlowským na ippon a bol to najdlhší zápas zo všetkých finálových.Žilka po chvate ko-soto-gake získal ippon až po 1:59 min predĺženia, dovedna sa tak musel narobiť na víťazstvo až šesť minút, presne 5:59.povedal po zápase.Pre Žilku z STU Bratislava i ďalších slovenských reprezezentantov to bola príprava na septembrové MS v Baku. Vo finále sa usiloval zdolať svojho súpera aj Matej Poliak v hmotnosti do 66 kg. Neuspel, napriek tomu, že mal celý čas prevahu a súpera k ničomu nepustil. V predĺžení po 1:28 min ho Francúz Ward hodil na waza-ari a rozhodol zápas.skonštatoval.Matej Poliak, taktiež člen STU Bratislava, bude mať v budúcnosti aj psychológa, aby sa na tatami vyvaroval zlomkovým zaváhaniam.V prémiovej hmotnosti do 100 kg, 8. ročníku Memoriálu Zoltána Pálkovácsa, už ôsmykrát putovalo 1000 eur do zahraničia. Vybojoval si ich Poliak Tomasz Szczepaniak, ktorý zvýraznil dominanciu tejto krajiny vo finálových zápasoch.