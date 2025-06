Futbalisti FC Chelsea zdolala Tunis 3:0 a postúpila do osemfinále MS klubov

Futbalisti FC Chelsea si zaistili účasť v osemfinále MS klubov v USA. V priamom súboji o postup vyhrali v noci na stredu vo Philadelphii nad Esperance Tunis 3:0 a obsadili druhú priečku v D-skupine. Brazílske Flamengo ako už istý víťaz skupiny remizoval s Los Angeles FC 1:1.





MS klubov FIFA 2025

Londýnskemu klubu stačila na prienik do vyraďovacej fázy šampionátu aj remíza, v jeho prospech hralo pri rovnosti bodov s Tunisom lepšie skóre. Chelsea nasmerovali k víťazstvu dva góly v nadstavenom čase prvého polčasu. Najskôr sa presadil Tosin Adarabioyo a o chvíľu neskôr aj Liam Delap, pre ktorého to bol premiérový zásah v novom drese po príchode z Ipswichu. Hladké víťazstvo favorita spečatil v 97. minúte Tyrique George. Chelsea sa v osemfinále stretne v sobotu o 22.00 SELČ s víťazom C-skupiny Benficou Lisabon. „Benfica je špičkový klub s top trénerom a top hráčmi a bude to určite náročné. Dostali sme sa však medzi najlepšiu šestnástku klubov a ďalším našim cieľom je pokúsiť sa dostať do štvrťfinále,“ povedal Enzo Maresca, kouč Chelsea.Flamengo malo postup vo vrecku už pred záverečným súbojom, proti Los Angeles tak urobil kouč Filipe Luis viacero zmien v zostave. Oba góly pri remíze 1:1 padli až v závere. Americký tím poslal do vedenia v 84. minúte Denis Bouanga, o dve minúty neskôr vyrovnal Wallace Yan. Flamengo nastúpi na osemfinálový súboj v nedeľu o 22.00 SELČ proti Bayernu Mníchov. „Odohrali sme skvelú skupinovú fázu. Cieľ sme dosiahli už po dvoch zápasoch a teraz myslíme iba na Bayern,“ vyhlásil tréner brazílskeho tímu Luis.



D-skupina:



/Philadelphia/



Esperance Tunis – FC Chelsea 0:3 (0:2)



Góly: 45.+3 Adarabioyo, 45.+5 Delap, 90.+7 George







/Orlando/



Los Angeles FC – CR Flamengo 1:1 (0:0)



Góly: 84. Bouanga – 86. Yan







konečná tabuľka:



1. Flamengo 3 2 1 0 6:2 7



2. Chelsea 3 2 0 1 6:3 6



------------------------------------



3. Esperance Tunis 3 1 0 2 1:5 3



4. Los Angeles FC 3 0 1 2 1:4 1