Pavel Nedvěd sa stal generálnym manažérom českej reprezentácie

Novým generálnym manažérom českej futbalovej reprezentácie sa stal Pavel Nedvěd. Pre držiteľa Zlatej lopty z roku 2003 pôjde o prvú funkcionársku pozíciu v českom futbale.





Pre Davida Trundu, ktorý sa nedávno stal novým predsedom asociácie, je to prvý zásadný krok vo funkcii: „Mám veľkú radosť. Je to skvelý signál pre celé české futbalové prostredie.“Bývalý stredopoliar Nedvěd ukončil kariéru v roku 2009 a následne dvanásť rokov pracoval vo vedení talianskeho klubu Juventus Turín. V uplynulých šiestich mesiacoch pôsobil ako športový riaditeľ v saudskoarabskom klube Aš-Šabab. Manažérsky bude mať pod palcom aj českú „dvadsaťjednotku“. V minulosti už dostal ponuku pôsobiť vo funkcii generálneho manažéra. "Je to pre mňa česť, ale aj veľká zodpovednosť," uviedol po nástupe do funkcie. „Mali sme jasnú víziu o mojej roli. Tá ma baví a napĺňa. Myslím si, že môžem pomôcť českému futbalu,“ poznamenal Nedvěd.Medzi jeho kompetencie bude patriť pôsobenie A-mužstva aj tímu do 21 rokov, bude môcť navrhnúť odvolanie trénerov v týchto kategóriách a spolupracovať s nimi. V pozícii manažéra českej reprezentácie pôsobí Tomáš Hübschman, pričom je otázna jeho budúcnosť. Jednou z prvých aktivít Nedvěda vo funkcii bude analýza predošlej reprezentačnej akcie českého tímu, ktorý prehral v kvalifikácii MS v Chorvátsku 1:5. Česká „dvadsaťjednotka“ nepostúpila na ME na Slovensku zo základnej skupiny.