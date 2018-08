Futbalisti Kroos a Khedira pokračujú v národnom drese

Archívna snímka, Toni Kroos Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. augusta (TASR) – Nemecký futbalista Toni Kroos bude pokračovať v reprezentačnom drese až do EURO 2022.Dvadsaťosemročný Kroos údajne zvažoval koniec reprezentačnej kariéry už pred tohtoročnými MS, no napokon sa rozhodol pomôcť národnému tímu aj v nasledujúcom kvalifikačnom cykle pred ME. Najlepší hráč Nemecka za uplynulý rok však nechce absolvovať plnú zápasovú porciu, čo predostrel aj reprezentačnému trénerovi Joachimovi Löwovi počas vzájomného rozhovoru.Löwa veľmi potešilo Kroosove rozhodnutie zotrvať v národnom tíme a svoju radosť vyjadril aj v rozhovore pre webovú stránku Nemeckého futbalového zväzu:Naďalej reprezentovať sa rozhodol aj Kroosov bývalý spoluhráč z Realu Madrid Sami Khedira. Zároveň sa však nechal počuť, že pochopí, ak tréner uprednostní iných hráčov.Po vypadnutí Nemecka v základnej skupine uplynulých MS ukončili reprezentačnú kariéru útočník Mario Gomez a stredopoliar Mesut Özil. Pred úvodným zápasom Ligy národov, ktorý Nemci odohrajú 29. augusta proti Francúzsku, očakáva verejnosť výrazné zmeny v Löwovej nominácii.