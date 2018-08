Medzinárodný olympijský výbor dočasne pozastavil suspendáciu Kuvajtu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 16. august (TASR) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) po takmer troch rokoch dočasne pozastavil suspendáciu Kuvajtu. Informovala o tom agentúra AP.MOV zakázal Kuvajtu v roku 2016 štartovať na svojich podujatiach po tom, ako politici údajne zasahovali do vedenia olympijských športov v krajine. Kuvajtská vláda sľúbila MOV, že sa viac nebude miešať do záležitostí Kuvajtského olympijského výboru a taktiež zorganizuje nové voľby do vedenia národných športových organizácií. V prípade, že MOV nebude v októbri tohto roku spokojný s výsledkom reforiem, bude trest pre krajinu pokračovať.Kuvajtskí športovci nemohli pre spomínaný trest súťažiť pod vlajkou svojej krajiny na OH 2016 v Riu de Janeiro. Fehaid Al-Deehani zvíťazil v dvojitom trape pod hlavičkou nezávislých olympijských atlétov.