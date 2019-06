Futbalisti Michaloviec odložili prvý tréning, tím je ešte bez trénera

Na archívnej snímke futbalisti MFK Zemplín Michalovce. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 17. júna (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce mali v pondelok absolvovať prvý tréning v príprave na nový ročník Fortuna ligy, no nestalo sa tak. Šestnásť hráčov, ktorí prišli na úvodný zraz, sa ocitlo bez kormidelníka, keďže vedenie klubu do prvého tréningu nevyriešilo trénerskú otázku. Podľa člena predstavenstva michalovského klubu Jána Sabola by sa tak malo stať do 24 hodín, v zálohe má však aj náhradné riešenie.Doterajšiemu kormidelníkovi michalovského A-mužstva Antonovi Šoltisovi sa po sezóne 2018/19 skončila zmluva rovnako ako jeho asistentovi Jozefovi Majorošovi a trénerovi brankárov Marekovi Rodákovi. Šoltis sa v priestoroch futbalového štadióna objavil v čase pondelňajšieho zrazu A-mužstva, dôvodom však neboli tréningové povinnosti, ale rokovanie s predstaviteľmi klubu. Tie však neviedli ku konsenzu, rovnako ako v prípade Majoroša a Rodáka. Výsledkom bolo zrušenie pondelňajšieho tréningu, ktorý tak nemal kto viesť.uviedol člen klubového predstavenstva Ján Sabol.Na prvý tréning bolo pripravených celkovo 16 hráčov, medzi ktorými už nefigurovali brankár Gerard Bieszczad a útočníci Mamadou Tounkara, Sadam Sulley a Martin Regáli. Súčasťou kádra je aj naďalej brankár Matúš Kira, ktorý má platnú zmluvu, alepoznamenal Kira.V pozícii lídra tímu by mal byť aj naďalej Igor Žofčák.poznamenal Žofčák.