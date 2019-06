Strieborná medailistka z OH Kirwová dostala 4-ročný dištanc za doping

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monaco 17. júna (TASR) - Strieborná olympijská medailistka v maratóne Eunice Jepkiruiová Kirwová dostala štvorročný dištanc za doping. Podľa Jednotky pre integritu atletiky (AIU) vyprší jej trest 7. mája 2023, keď bude mať 38 rokov.Kirwová sa narodila v Keni, no neskôr zmenila občianstvo a na medzinárodnej scéne reprezentovala Bahrajn. V drese ázijskej krajiny získala aj striebro v maratóne na OH 2016 v Riu de Janeiro. Neskôr v jej vzorke našli zakázaný erytroproteín (EPO). Medailu z augustových OH 2016 si však môže ponechať, keďže AIU anulovala iba jej výsledky za obdobie od 1. apríla do 7. mája 2016.V Riu skončila Kirwová na druhom mieste za Jemimou Sumgongovou z Kene. Tú v januári potrestali zákazom činnosti na osem rokov za užitie rovnakej substancie a pokus o falšovanie zdravotnej dokumentácie. Ponechali jej však olympijské zlato. Informáciu priniesla agentúra AP.