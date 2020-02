Futbalisti sa prechádzali a zhovárali, záver zápasu Bayernu proti Hoffeheimu pripomínal komédiu

Prechádzali sa a zhovárali

Hnev trénera Flicka



I. bundesliga 2019/2020



sobota:



Hoffenheim - Bayern Mníchov 0:6 (0:4)

Góly: 2. Gnarby, 7. Kimmich, 15. Zirkzee, 33. Coutinho, 47. Coutinho, 62. Goretzka



2. Gnarby, 7. Kimmich, 15. Zirkzee, 33. Coutinho, 47. Coutinho, 62. Goretzka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Netradičný a najmä poriadne nudný záver mal sobotňajší zápase 24. kola nemeckej futbalovej I. bundesligy medzi domácim Hoffenheimom a Bayernom Mníchov. Favorizovaní hostia viedli už v 62. minúte hladko 6:0 a ziskom troch bodov si upevnili pozíciu lídra súťaže.Záver duelu však mal s futbalom len málo spoločné. Najprv musel hlavný rozhodca Christian Dingert súboj dvakrát prerušiť, pretože na tribúnach sa v sektore hostí objavili urážlivé nápisy na adresu prezidenta domáceho tímu Dietmara Hoppa.Hráči oboch tímov dokonca odišli do kabín, no po návrate na hraciu plochu už futbal nebol témou poslednej štvrťhodiny.Od 77. minúty až do záverečného hvizdu sa totiž futbalisti už len predchádzali po ihrisku, vzájomne sa zhovárali a popri tom si prihrávali loptu, gólmani neboli vo svojich bránkach a prezidenti oboch tímov - za domácich Dietmar Hopp a za hostí Karl-Heinz Rummenigge - sa družne zhovárali pri postrannej čiare, to všetko za mohutného aplauzu domácich fanúšikov.Správanie priaznivcov Bayernu nahnevalo hráčov aj členov realizačného tímu a vedenia, viditeľne znechutení boli tréner Bayernu Hansi Flick, športový riaditeľ Hasan Salihamidžič aj člen vedenia Oliver Kahn.Futbalisti Bayernu si upevnili pozíciu lídra súťaže, keď pred druhým Lipskom majú náskok už štyroch bodov. Ich prenasledovateľ však má k dobru nedeľňajší zápas proti Leverkusenu, rozdiel tak po víkende môže byť opäť jednobodový. O šesť sobotňajších gólov sa postaralo až päť strelcov, dvakrát skóroval iba Brazílčan Coutinho.