Pravidlá o postavení mimo hry zmenili, po novom už nebude rozhodovať ruka či špička kopačky

Rada medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) v sobotu schválila úpravu pravidiel o postavení mimo hry. Zmena je to v prospech útočníkov, pretože po novom už "milimetrový ofsajd" nebude považovaný za výhodu.

"Nemyslíme si, že keď má útočiaci hráč špičku nohy za úrovňou obrany, tak tým získava neprimeranú výhodu," ozrejmil technický riaditeľ IFAB David Elleray. O postavení mimo hry by po novom nemalo rozhodovať vyčnievajúce rameno, koleno či kúsok kopačky.

Striedanie navyše

Kontroverzné situácie

29.2.2020 (Webnoviny.sk) -Rada v sobotu tiež schválila, že tréneri budú môcť využiť jedno striedanie navyše pri hráčoch s podozrením na otras mozgu. Test tejto novinky prebehne na olympijskom turnaji v Tokiu v lete 2020. Cieľom tejto úpravy je predchádzať vážnejším problémom pri poraneniach hlavy.Štúdia škótskych odborníkov zverejnená v roku 2019 odhalila, že profesionálni futbalisti síce v porovnaní s bežnou populáciou zomierajú menej často na rakovinu či problémy so srdcom, no častejšie na poranenia hlavy.Reakciou na túto štúdiu bolo, že deti do 12 rokov v Anglicku, Škótsku a Severnom Írsku majú zakázané hlavičkovanie počas tréningov. "Berieme to veľmi vážne," povedal prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.Úpravu pravidla o postavení mimo hry si vyžiadali viaceré kontroverzné situácie pri posudzovaní "ofsajdu" videoasistentom rozhodcu (VAR). Často šlo o "hru s pixelmi", keď útočiaci hráči natiahli ďaleko ruku inú časť tela."Stačí, že máte trochu dlhší nos a môžete pre ofsajd zničiť akciu," povedal nedávno šéf Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin.