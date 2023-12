Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili nad DAC Dunajská Streda 2:1. Slovan má zatiaľ ako jediný už istú účasť v skupinovej časti o titul

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 18. kola Niké ligy nad DAC Dunajská Streda 2:1. Úradujúci majstri tak ukončili jesennú časť triumfom a prezimujú na čele tabuľky so sedembodovým náskokom pred MŠK Žilina.



Oba góly domácich strelil Marko Tolič. Po víťaznom preverovali rozhodcovia ofsajd, nakoniec však platil. Za vicemajstrov skóroval ako jediný Matej Trusa pred prestávkou, jeho tím sa však po prehre prepadol na piate miesto za Banskú Bystricu. Oba tímy majú rovnaký počet bodov, no Dukla disponuje lepšou bilanciou vzájomných zápasov (2:1, 0:0).

18. kolo NL:



ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (1:1)



Góly: 24. a 61. Tolič - 44. Trusa. Rozhodovali: Gemzický – Hancko, Jekkel. ŽK: Lovat, Kucka, Tolič - Kaša, Ramadan



Slovan: Borjan – Blackman, Bajrič, Wimmer, Lovat (67. Pauschek) - Kucka, Tolič (85. Kankava), Savvidis - Barseghjan, Čavrič (90.+3. Kašia), Zmrhal (46. Strelec)



DAC: Popovič - Pinto (63. Niarchos), Kaša, Brunetti, Mendez - Dimun, Čermák (56. Ramadan), Vitalis (76. Herc) - Gruszkowski, Trusa (76. Redzic), Andzouana

hlasy po zápase /zdroj: ŠK Slovan Bratislava/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Dobrý ligový zápas v dobrom tempe. Vážim si toto víťazstvo, pretože do predošlého duelu sme dali všetky sily. Starších a skúpenejších hráčov som nechal oddýchnuť. Dunasjká Streda má stále dobré mužstvo, trocha nás prekvapila rozostavením, no boli sme šťastnejší aj lepší tím. Máme náskok sedem bodov, ale to nič neznemená, po zime nás čakajú ešte ťažké zápasy.



Xisco Munoz, tréner DAC: "Oba tímy sa snažili hrať dobrý futbal, bola tam vysoká intenzita. My sme išli od zápasu s päťčlennou defenzívnou líniou, to sme v polčase zmenili a chceli sme viac útočiť. Mali sme nejaké šance, no nemali sme šťastie na VAR. Gratulujeme domácim, majú dobré mužstvo i trénera. My vieme, že sa potrebujeme zlepšiť a myslím si, že to bol dobrý zápas z oboch strán."