Futbalisti Slovana nemali v Pireu ani jednu strelu na bránku, v odvete sa chcú pobiť o šancu

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava v prvom zápase play-off Európskej ligy 2021/2022 na pôde gréckeho tímu Olympiakos Pireus utrpeli hladkú prehru 0:3, keď počas celého duelu za súperom zaostávali a iba raz vystrelili, pričom loptu nesmerovala na bránku domáceho mužstva.Pred budúcotýždňovou odvetou v Bratislave tak majú všetky tromfy vo svojich rukách Gréci, ktorí sú na najlepšej ceste postúpiť do skupinovej časti EL. Náplasťou pre Slovan je skutočnosť, že v jeseni nezostane bez zápasov v pohárovej Európe, keďže aj v prípade neúspechu v EL si zahrá skupinovú časť Európskej konferenčnej ligy."Vyhralo lepšie mužstvo. My sme ako-tak držali krok do prvého gólu. Pripravili sme sa na Valbuenu a jeho štandardné situácie, no dostali sme z nich tri góly. Dvakrát sme prehrali súboj na prvej žrdi a dali sme si vlastný gól. Zo šancí, ktoré Olympiakos mal, sme neinkasovali, najmä v prvom polčase nás podržal Adrián Chovan. Trikrát sme však inkasovali z odrazených či tečovaných lôpt a po prehratých súbojoch, ktoré sme nedohrávali tak ako predtým. Snáď ani v príprave sme nedostali góly zo štandardiek, dnes sme v tomto zaostali. Boli sme málo nebezpeční, nemali sme priamu strelu, možno jednu mimo bránu. Olympiakos bol lepší a treba mu zagratulovať," zhodnotil kouč Vladimír Weiss prehru svojich zverencov na oficiálnom klubovom webe.Pred odvetou doplnil: "Musíme sa na ňu pripraviť, aby sme dôstojne odohrali domáci zápas pred vlastnými fanúšikmi. Uvidíme, nakoľko budeme schopní dať sa dokopy do nedele na ligu, potom nás už čaká odveta. Chceme ju odohrať dôstojne, uvidíme, čo doma dokážeme.“Až trikrát lovil loptu zo svojej siete brankár Adrián Chovan, ktorý tiež zneškodnil niekoľko šancí domáceho mužstva. "Dostali sme tri góly zo štandardných situácií, čo je obrovská škoda. Nemalo by sa nám to stávať, musíme si pozrieť, kde sme urobili chyby. Z tohto pohľadu sme si možno zaslúžili menšiu prehru, keďže sme neinkasovali priamo z hry. Olympiakos však ukázal svoju vysokú kvalitu, po góle na 3:0 umne rozkúskoval hru a kontroloval zápas až do konca. Musíme sa poučiť z toho, čo sa stalo. V odvete sa chceme ešte pobiť o našu šancu a určite sa nevzdávame. Som v bránke na to, aby som pomohol chalanom, snažil som sa vydať všetko a verím, že sa odrazím od zákrokov, ktoré som mal najmä v prvom polčase," poznamenal 25-ročný rodák z Partizánskeho.Obranca Myenty Abena za kabínu Slovana prezradil, že v nej panuje sklamanie. "Vedeli sme, že to tu bude ťažké, a také to aj bolo. Olympiakos výborne držal loptu, ukázal veľkú individuálnu kvalitu. My sme takmer prežili prvý polčas, škoda, že sme tam inkasovali po štandardnej situácii. V závere som po striedaniach cítil, že ešte môžeme vpredu niečo urobiť, no nedostali sme sa do väčšej šance. Musíme si vziať čo najviac poznatkov aj smerom do odvety. Je to nepríjemné, no čaká nás ešte druhý polčas a pred odvetou nič nevzdávame. Musíme pokračovať,“ povedal na webe skslovan.com.Slovan pred odvetou ešte absolvuje duel najvyššej domácej súťaže, keď v Trnave vyzve "domácu" Sereď.